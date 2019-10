Si rompe lo stallo sulla Brexit | Gran Bretagna alle urne prima di Natale

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Dopo il terzo no alla mozione presentata da Boris Johnson per richiedere lo scioglimento dei Comuni e le elezioni anticipate, la storia infinta dellasembra essere a un punto di svolta; il numero uno di Downing Street non si è fatto cogliere impreparato: ha preso la parola annunciando la presentazione di uno short bill per votare il prossimo 12 dicembre ed evidentemente chi doveva capire, ha capito. Infatti, il leader laburista Jeremy Corbyn, da sempre contrario al no deal, ha interrotto ogni tipo di ostilità dichiarando di essere sempre stato prontoelezioni purché non fosse possibile l'uscita con il no deal. Con 438 voti a favore e solo 20 contro, la Camera dei Comuni ha dato il via libera alla legge e Johnson incassa la vittoria; la data proposta dal governo per le elezioni anticipate è il 12 dicembre 2019. Così il premier britannico spera di trovare una maggioranza ...