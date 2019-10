Sì Ancelotti | lei è sotto attacco Come tutti quelli che non accettano il sistema Italia

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Di fronte al dilemma dinanzi al quale si trova oggici siamo finitinoi cosiddetti expat, emigranti, che abbiamo qualche ambizione piccola, rispetto al grande allenatore, di conoscere il mondo. Ché Reggiolo,Napoli, ci stava stretta. Forse per questo lo abbiamo amato e continuiamo ad amarlouno straordinario rappresentante di questo microcosmo di diseredati –lui vorremmo essere degli sradicati e dei sorridenti,questo adogmatico signore diventare gagliarde rockstar anche se non più giovanissime. Il dilemma è se valga la pena restare. In, nel calcio, in uno stivale nazionale in cui uno dei maggiori quotidiani del paese pubblica un articolo dal titolo “Balotelli ci ricasca” per raccontare il dito medio di un giocatore insultato per novanta minuti in un modo infame, nella consapevolezza che ciascuna di quelle ingiurie vigliacche verrà derubricata ...

