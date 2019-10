Sì alla Commissione Segre contro l’odio razziale Il centrodestra non vota

Razzismo - sì del Senato alla Commissione Segre : polemiche per la mancata unanimità : Palazzo Madama ha approvato la mozione della senatrice a vita con 151 sì. Avrà l’incarico di combattere l’antisemitismo e l’odio razziale diffusi nel Paese

Senato - via libera alla Commissione contro odio e violenza. Il centrodestra si è astenuto : Con 151 voti a favore, nessuno contrario e ben 98 astensioni, il Senato ha approvato la mozione a prima firma della senatrice a vita Liliana Segre per l'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.Una Commissione oggi più necessaria che mai dopo il declino registrato in Italia negli ultimi due anni e fomentato, almeno in parte, ...

Vitalizi - Taverna : “Al Senato allarme conflitto d’interessi”. Nella commissione che dovrà decidere sul taglio due amici di Nitto Palma : Il giorno della verità per 772 ex Senatori è vicino. Il 4 novembre la commissione Contenziosa di Palazzo Madama deciderà se il taglio dei Vitalizi è legittimo o meno. Un tribunale interno la cui sovranità è assicurata dall’autodichia che governa le due Camere. Sul quale però pende la pesante accusa di conflitto d’interessi. Ad avanzarla sono i parlamentari del Movimento 5 stelle. Dopo che il 29 ottobre il blog aveva lanciato ...

Che cosa c'è nella lettera di risposta dell'Italia alla Commissione Ue sulla manovra : Il progetto di bilancio dell'Italia per il 2020 “non costituisce una deviazione significativa” dalle regole, scrive il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nella lettera di risposta ai commissari Ue Dombrovskis e Moscovici sulla manovra. Il deficit strutturale mostra un “leggero deterioramento”,

Manovra - l’Italia risponde alla Commissione Ue : cosa dice la lettera del ministro Roberto Gualtieri : La Manovra approvata dal governo italiano "non costituisce una deviazione significativa" rispetto agli sforzi promessi dal nostro Paese per risanare il debito e conti pubblici: le stime del Documento programmatico di bilancio inviate a Bruxelles sono prudenti. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in una lettera di risposta alla richiesta di chiarimenti della Commissione Ue.Continua a leggere

Dopo la bocciatura di Goulard Macron propone l'ex ministro Breton alla Commissione Ue : Due settimane Dopo la bocciatura da parte del Parlamento europeo di Sylvie Goulard, il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto questa mattina Thierry Breton, 64 anni, ex ministro dell’Economia che ha nel suo lungo curriculum anche il salvataggio di France Telecom, come nuovo esponente della Francia nella Commissione europea. Lo ha annunciato l’Eliseo.Breton è candidato ad essere il nuovo commissario a Industria e ...

Pasta italiana contaminata da insetti : la Commissione Europea lancia l’allarme : Il Sistema Rapido di Allerta Comunitario della Commissione Europea ha fatto scattare l’allarme in tutta Europa per la presenza sul mercato di confezioni di Pasta italiana contaminata da insetti. La segnalazione è partita dalla Danimarca, che il 17 ottobre ha pubblicato l’avviso di sicurezza 2019.3622 dal titolo: “Pasta from Italy infested with insects”, ovvero “Pasta dall’Italia contaminata da insetti“. ...

Ciclismo : l’avvocato di Marco Pantani sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia : Possibile svolta per quanto riguarda la situazione Marco Pantani. Lunedì pomeriggio alle 15 l’avvocato della famiglia del campione romagnolo, Antonio De Rensis, sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia. Le parole del legale come riportate da Tuttobiciweb: “Ci sono spunti importanti che sono stati trascurati dalla seconda indagine. Restiamo convinti che nelle dichiarazioni rese da esponenti di spicco della camorra ...

Brexit - c'è l'accordo tra Ue e Londra Palla alla Commissione... Juncker : I negoziatori dell'Unione Europea e del Regno Unito avrebbero raggiunto un accordo su un testo legale sulla Brexit. Ora il testo deve essere approvato dalla Commissione prima di essere trasmesso agli Stati membri dell'Ue a 27 Segui su affaritaliani.it

Brexit : il premier Johnson lancia un ultimatum alla Commissione Europea : Il primo ministro britannico Boris Johnson continua il suo percorso verso la Brexit attraverso una missiva indirizzata al presidente uscente della Commissione Europea, Jean Claude Juncker, invitandolo a un compromesso tanto costruttivo quanto ragionevole per evitare l'uscita dall'Unione Europea senza accordo il 31 ottobre. L'ulteriore richiesta del premier, rivolgendosi stavolta alla Regina Elisabetta, è di sospendere il Parlamento dall'otto ...

Taglio dei parlamentari - via libera dalla Commissione. Marcucci (Pd) : “Sì a malincuore” : La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore Giuseppe Brescia (M5s) a riferire in aula sulla legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Lunedì il provvedimento andrà in aula. Si tratta dell'ultimo passaggio prima dell'approvazione definitiva.Continua a leggere