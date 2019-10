Shock climatici in Africa | le agenzie alimentari dell’ONU sollecitano un maggiore

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Ledelle Nazioni Unite hanno segnalato che nei prossimi sei mesi 45 milioni di persone nei 16 paesi della Comunità di Sviluppo dell’Australe (SADC) saranno in stato di grave insicurezza alimentare. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e il Programma Alimentare Mondiale (WFP)interventi finanziari urgenti per scongiurare una grave crisi alimentare, invitando la comunità internazionale a incrementare gli investimenti in misure a lungo termine per contrastare gli effetti deglie sviluppare le capacità di resilienza dei paesi e delle loro comunità. Oltre 11 milioni di persone stanno vivendo livelli di insicurezza alimentare definiti di “crisi” o “emergenza” (Fasi IPC 3 e 4) in nove paesi ...

