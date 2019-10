SHINING | ITALIA 1 Video | nel cast del cult di Kubrick anche Shelley Alexis Duvall

SHINING - Arancia Meccanica e It – capitolo 1 : l’Halloween da brividi su Italia 1 : Halloween da brivido per gli spettatori di Italia 1. Giovedì 31 ottobre prima e seconda serata sono occupate da Shining (extended edition) e Arancia Meccanica . Venerdì 1 novembre tocca a IT – capitolo 1 e a La madre. Giovedì 31 ottobre, Shining e Arancia Meccanica Giovedì 31 ottobre, due cult firmati dal regista Stanley Kubrik. In prima serata, Shining – Extended edition: uno dei film più famosi di sempre, arricchito da venticinque minuti ...

Programmi TV di stasera - giovedì 31 ottobre 2019. Su Italia1 Halloween con l’extended edition di « SHINING » : Shining Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 5 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà del 2019, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Muñoz Morales, Gianmarco Pozzoli. Prodotta in Italia. La fuga: L’omicidio di un compagno di carcere di Kroess getta di nuovo ombre sinistre intorno al Maestro. Proprio quando Francesco inizia a comprendere più in profondità Kroess, il forestale ed Emma si trovano di ...

Il 21 e 22 ottobre negli UCI Cinemas per la prima volta in Italia arriva “SHINING-Extended Edition” : In anteprima un contenuto speciale di “Doctor Sleep”, il seguito della storia di Danny Torrance, in arrivo al cinema dal 31 ottobre A quasi quarant’anni dalla sua uscita, “Shining”, il capolavoro dell’horror diretto da Stanley Kubrick nel 1980, torna al cinema e per la prima volta in Italia nella versione estesa americana della durata di 144 minuti, con 24 minuti di scene inedite. Il 21 e 22 ottobre “Shining – Extended Edition” arriverà ...