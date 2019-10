Sesso | disfunzione erettile | nuova protesi malleabile impiantata a Bari

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Effettuato a– in anteprima internazionale – l’impianto di unapenienadi ultima generazione su un paziente di circa 60 anni, affetto dadi origine organica. Il dispositivo biomedicale è studiato per ripristinare funzioni vitali e una soddisfacente attività sessuale nei pazienti con queste problematiche. L’intervento è stato eseguito al Policlinico di– Dipartimento di Urologia universitaria diretto da Michele Battaglia. A effettuare l’impianto l’équipe medica di Carlo Bettocchi, urologo e andrologo, attuale presidente della European Society for Sexual Medicine (Essm). Il nuovo dispositivo (prodotto da Boston Scientific) verrà introdotto a breve in diversi Paesi e consente di trattare lain pazienti con patologie complesse. Si tratta di una, in silicone a ...

