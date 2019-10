Serena Grandi | Da bambina sono stata molestata da un prete

Serena Grandi : “Da piccola un prete costringeva me e una mia amica a baciarci” : “L’età circa era 7 o 8 anni, noi stavamo facendo catechismo, c’era questa preparazione. Eravamo io e questa amichetta e il prete insisteva sempre ad andare in Parrocchia anche al di fuori dal catechismo, ci prendeva dalla testa e ci costringeva a baciarci, ci prendeva per mano, ci accarezzava“. A rivelarlo in diretta a Mattino 5 è l’attrice Serena Grandi, che ha deciso di raccontare un episodio del suo passato, quando da bambina è ...

Il 28 ottobre scorso Serena Grandi ha festeggiato una ricorrenza importante e ha deciso di condividerla con il suo pubblico social: due anni di assenza di rapporti con l'altro sesso. Per la prima volta, l'attrice ha voluto rendere noto un aspetto mai svelato riguardante la sua vita privata e che, almeno fino ad adesso, aveva preferito non condividere con il grande pubblico. La Grandi, quindi, ha scelto Instagram per rivelare ai fan un segreto e

Serena Grandi e il figlio gay : “L’unica cosa di cui mi vergogno…”. La confessione a Mattino Cinque (alla presenza di Edoardo) : Serena Grandi lascia a bocca aperta il pubblico di Mattino Cinque. La donna, ospite del programma condotto da Federica Panicucci insieme al figlio Edoardo, ha parlato, tra le altre cose, anche di cosa significhi essere madre. “I figli sono dei terni al loro, tu punti rosso ed esce nero, è tutta una questione di fortuna” ha detto l’attrice a Mattino Cinque. Tra Serena Grandi e il figlio c’è un rapporto di amore assoluto e simbiotico, un amore ...

Serena Grandi a Mattino 5 parla del figlio Edoardo : “Mi vergogno” : Mattino 5: Serena Grandi fa una confessione intima sul figlio Un racconto toccante e intimo quello di Serena Grandi a Mattino 5 oggi. Dopo le parole choc di Maria Teresa Ruta che ha ammesso di essere andata a vivere da sola quando i figli avevano 17 e 14 anni, Serena Grandi e il figlio Edoardo hanno parlato del rapporto, mostrando tutta la dolcezza di un amore indistruttibile. L’attrice a Mattino Cinque ha raccontato però di essersi ...

Serena Grandi 'Ho i fantasmi in casa'/ 'Io vedo il futuro tramite dei flash' : Serena Grandi a Mattino5: 'Ho i fantasmi in casa', queste le rivelazioni scottanti dell'attrice a Mattino5 e aggiunge: 'Io vedo il futuro tramite dei flash'

Serena Grandi - racconto choc a Mattino 5 : “Avvertito la morte di…” : Mattino Cinque: Serena Grandi ricorda la scomparsa di sua madre Serena Grandi è stata una delle protagoniste del talk di Federica Panicucci a Mattino 5. Il talk, a differenza di quelli precedenti, ha una tematica decisamente più delicata: i contatti con l’aldilà. L’attrice ha confidato alla padrona di casa di essere particolarmente sensibile, di avvertire cose che non sempre tutti riescono a percepire. Serena ha ricordato la ...

Grande Fratello Vip - il rammarico di Serena Grandi : “Avevo pensieri” : GF Vip, Serena Grandi ammette: “Mi dovevo comportare diversamente” Serena Grandi ha partecipato alla seconda storica edizione del Grande Fratello Vip. Un’esperienza quella che è durata poche settimane per l’attrice premio Oscar, venendo eliminata quasi subito. E a tal proposito Serena Grandi, nell’intervista rilasciata al settimanale Lei, non ha nascosto di essersi pentita per il modo in cui ha affrontato questa ...

“Perché a me?”. Serena Grandi - il tumore e la disperazione. Parole che fanno riflettere : Torna a parlare del tumore Serena Grandi. Lo fa con tutto il coraggio di cui dispone, ruggendo come un leonessa. Una vita, la sua, che è andata di corsa: tra alti e bassi. Tra treni persi e occasioni arrivate all’improvviso che ne hanno rilanciato la carriera. Della sua malattia, Serena Grandi lo aveva rivelato al mondo intero qualche tempo fa: tumore al seno. E quando partecipò al Grande Fratello Vip era già malata. Forti le dichiarazioni ...

Serena Grandi tumore: l'attrice racconta la sua esperienza a Storie Italiane e fa delle dichiarazioni che spiazzano Serena Grandi ha dovuto affrontare un grande ostacolo nella sua vita personale, tempo fa rivelò al mondo intero che aveva scoperto un tumore al seno. E quando partecipò al Grande Fratello Vip era già malata. Forti le dichiarazioni

Storie Italiane - Serena Grandi parla del tumore : “Mi ha cambiata” : Serena Grandi ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane: “La malattia mi ha cambiata in meglio” Si è raccontata con una lunga e toccante intervista rilasciata ad Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 13 settembre 2019, Serena Grandi. Ai microfoni del seguitissimo programma del mattino di Rai1, l’attrice ha ripercorso la sua malattia, raccontando di aver scoperto di avere un tumore al seno dopo un ...

Serena Grandi, ospite oggi, a 'Storie italiane' di Eleonora Daniele, su Rai1, ha ricevuto un collegamento a sorpresa con l'adoratissimo figlio Edoardo: