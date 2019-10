Se ora il gioco da tavolo dove si diventa ' papponi' diventa un caso politico

Tennis - Jannik Sinner : “Me la gioco con tutti! Obiettivo nel 2020? Continuare a migliorare” : Jannik Sinner, entrato ufficialmente nel club dei migliori 100 Tennisti del mondo (n.93 del ranking), è desideroso di Continuare la sua ascesa in vista di quel che sarà. Le semifinali raggiunte nell’ATP 250 di Anversa (Belgio) e l’ottimo incontro disputato contro il francese Gael Monfils, in lizza per le ATP Finals di Londra, certificano la crescita di un giocatore, finito sulla bocca di tutti e che non vuol fermarsi qui. Il 18enne ...

Steam ora offre l'opportunità di modificare le proprie recensioni dopo aver speso ulteriore tempo su un gioco : La versione beta del nuovo client di Steam ha iniziato a chiedere ai giocatori se vogliono rivedere la propria recensione utente dopo aver registrato ulteriori ore in un determinato gioco.La nuova funzionalità, parte del grande nuovo aggiornamento della libreria di Steam, è stata evidenziata per la prima volta dall'utente PunnyCasual nel subreddit di Destiny 2. Un messaggio pop-up sul client Steam, diceva: "hai giocato altre 93 ore. Desideri ...

L’Umbria alle urne - test per maggioranza e Lega - in gioco durata legislatura : Un test locale, poco piu' di 700.000 elettori, ma di grande peso politico: il voto regionale che si terra' domani in Umbria dopo le dimissioni della presidente Pd Catiuscia Marini infatti e' il primo banco di prova per la maggioranza M5s-Pd-Leu (senza Iv) che sostiene il civico Vincenzo Bianconi e il primo banco di prova per il centrodestra riunito dopo la fine del governo giallo-verde che sostiene la senatrice leghista Donatella Tesei. Pochi ...

Moons of Madness - il gioco che unisce Lovecraft al genere sci-fi - è disponibile ora su PC : Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore Rock Pocket Games e l'editore Funcom hanno pubblicato oggi il gioco horror sci-fi Moons of Madness su PC. "Non esiste un periodo dell'anno migliore per pubblicare Moons of Madness che ad Halloween", afferma Joel Bylos, Chief Creative Officer di Funcom. "L'atmosfera oscura del gioco, i suoni inquietanti e le creature che incontrerete, il terrore che dovrete superare dovrebbero contribuire a rendere ...

LIVE Sinner-Monfils 6-3 6-2 - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : straordinaria vittoria dell’altoatesino in un’ora di gioco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 17.54 L’ultimo punto è stato un rovescio lungo di Monfils, ora Jannik, che sale virtualmente al numero 108 del mondo, sfiderà nei quarti di finale un altro NextGen, lo statunitense Frances Tiafoe! 6-2 straordinaria vittoria DI JANNIK SINNER! Distrutto in un’ora di gioco Gael Monfils! 30-40 Risposta di dritto in rete di ...

Nuovi concerti di Gianni Morandi al Teatro Duse di Bologna - 21 appuntamenti per Stasera Gioco In Casa – Una Vita Di Canzoni : Nuovi concerti di Gianni Morandi al Teatro Duse di Bologna si aggiungono a quelli già annunciati e in programma tra novembre e gennaio. Dal 1° novembre, Gianni Morandi terrà una residency al Teatro Duse esibendosi nei giorni: 1, 2, 3, 7, 14, 21 e 28 del mese di novembre. A dicembre sarà in concerto nei giorni: 5, 12, 20, 21, 22, 26, 29 e 31. La residency proseguirà a gennaio con la data del 3 già annunciata nelle scorse settimane. A ...

CorSport : migliora la linea difensiva del Napoli. Manolas sempre più integrato nel gioco : I numeri che riguardano Manolas dimostrano che il difensore greco si sta adattando alla perfezione al modulo di Ancelotti. I numeri Ha 605 minuti all’attivo. Ha giocato 5 gare in campionato, saltando solo la Samp, per la quale è rimasto in panchina e parte del Brescia per affaticamento muscolare. Ha giocato le due partite di Champions. Ha segnato due gol, contro Juventus e Brescia. Il miglioramento della linea difensiva L’intera linea difensiva ...

Rabbids Coding : il gioco sviluppato per introdurre le basi della programmazione è ora disponibile gratuitamente : Ubisoft annuncia che Rabbids Coding, un gioco sviluppato per introdurre le basi della programmazione, è ora disponibile gratuitamente su Uplay per Windows PC. In Rabbids Coding, i dispettosi Rabbids hanno invaso una nave spaziale, sporcando ovunque e mettendo tutto in disordine. I giocatori dovranno ripulirla inserendo comandi di programmazione nel sistema operativo della nave. Così facendo, utenti di ogni età apprenderanno le basi della ...

Ghost of Tsushima è ancora un gioco per PS4 : Tra ieri e oggi abbiamo ricevuto molte notizie relative a PlayStation 5, ma ci sono dei grandi giochi per PS4 che devono ancora uscire. Abbiamo delle date ufficiali per Death Stranding e The Last of Us Part 2 (8 novembre 2019 e 21 febbraio 2020). Ma di un titolo sappiamo ancora poco, stiamo parlando di Ghost of Tsushima di Sucker Punch. Del gioco d'azione non si è discusso troppo ultimamente e questo ha portato alcuni a ipotizzare che forse il ...

“Il calcio non è un gioco da signorine” - Carolina Morace difende Petrachi : “lo direi anche io se…” : Carolina Morace dalla parte di Petrachi: l’ex calciatrice difende il direttore sportivo della Roma Nelle ultimeore non si fa altro che parlare della fraser di Gianluca Petrachi che, commentando un episodio durante Roma-Cagliari ha affermato “il calcio non è un gioco da signorine. Allora andiamo a fare danza classica no? Ma questo è un gioco di maschi“. Questa affermazione ha creato un po’ di scalpore, ma c’è ...

Petrachi furioso - Carolina Morace : “confermo - il calcio non è un gioco per signorine” : “Le parole di Petrachi? E’ una cosa che direi anche io se le mie calciatrici giocassero in punta di piedi, non la trovo una cosa offensiva”. Sono le dichiarazioni di Carolina Morace commenta così all’Adnkronos le parole pronunciate ieri dal direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, in relazione all’episodio della sfida contro il Cagliari: “Il calcio non è un gioco da signorine. Allora andiamo a ...

Governo : M5S - ‘su Fioramonti no gioco al massacro’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Ormai è sotto gli occhi di tutti il goffo e scorretto tentativo di individuare nella persona di Lorenzo Fioramonti la figura del ministro-bersaglio di questo esecutivo, facendo peraltro ricorso ad argomentazioni tanto futili quanto squallide e coinvolgendo un minore”. Lo affermano le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura alla Camera.“Un’operazione ...