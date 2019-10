Scuola : assessore Sicilia in visita a Ustica - 'tavolo regionale su isole minori' (2) : (Adnkronos) - Dopo la visita dei plessi scolastici, l’assessore, insieme al sindaco di Ustica Salvatore Militello e al dirigente scolastico Massimo Leonardo, ha incontrato il Comitato delle famiglie degli studenti presso l’aula consiliare. "La Scuola è il cuore pulsante dell’isola - ha detto Vittori

Vicenza : falso allarme bomba a Scuola - assessore Tolio 'nessun pericolo' : Vicenza, 24 ott. (Adnkronos) - falso allarme bomba a scuola a Vicenza. Con riferimento al biglietto trovato ieri pomeriggio in un'aula del centro per l'infanzia 0-6 di via Corelli, nel quartiere di San Lazzaro, che annunciava la presenza di una bomba a scuola, l'assessore all'istruzione Cristina Tol

Scuola : assessore Sicilia - 'tempo pieno in aree a rischio per contrastare dispersione' (2) : (AdnKronos) - I progetti sperimentali, finanziati equamente da Regione e Miur, con una dotazione complessiva di 100 mila euro per ogni Scuola, prevedono un’offerta formativa extracurriculare, anche in orario extrascolastico, che si articola attraverso il potenziamento degli insegnamenti di base, la

Scuola : assessore Sicilia - 'tempo pieno in aree a rischio per contrastare dispersione' : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - Tempo pieno nelle aree maggiormente a rischio per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. E' quanto previsto da un accordo di programma siglato dal Miur con la Regione Sicilia che assume un valore ancora maggiore alla luce dei dati diffusi da uno studio In

Scuola : assessore veneto inaugura nuovo anno scolastico a Sedico : Belluno, 11 set. (AdnKronos) - L’assessore regionale per l’istruzione e la formazione del veneto, Elena Donazzan ha celebrato l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020 insieme agli allievi e ai docenti della Scuola edile di Sedico (Belluno). "Ho scelto di essere presente stamane in un centro di formazi

Scuola : assessore veneto inaugura nuovo anno scolastico a Sedico : Belluno, 11 set. (AdnKronos) – L’assessore regionale per l’istruzione e la formazione del veneto, Elena Donazzan ha celebrato l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020 insieme agli allievi e ai docenti della Scuola edile di Sedico (Belluno). “Ho scelto di essere presente stamane in un centro di formazione professionale altamente qualificato qual è la Scuola di Sedico per l’avvio del nuovo anno ‘ ...

Scuola : Sicilia - il messaggio augurale dell'assessore Lagalla (2) : (AdnKronos) - "Da parte sua, il Governo regionale, guidato dal Presidente Musumeci, sta producendo ogni sforzo per favorire il processo di ulteriore maturazione e di progressivo avanzamento della Scuola Siciliana, non mancando di cogliere l'esigenza di correlare queste azioni al complessivo disegno

Scuola : Sicilia - il messaggio augurale dell'assessore Lagalla : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - "Il 12 settembre si apre, in Sicilia, il nuovo anno scolastico: ciò avviene, per la prima volta, all'insegna di un nuovo e confortante strumento normativo, rappresentato dalla recente introduzione della legge sul diritto allo studio, approvata, nello scorso mese di giu

Scuola : Sicilia - il messaggio augurale dell’assessore Lagalla (2) : (AdnKronos) – “Da parte sua, il Governo regionale, guidato dal Presidente Musumeci, sta producendo ogni sforzo per favorire il processo di ulteriore maturazione e di progressivo avanzamento della Scuola Siciliana, non mancando di cogliere l’esigenza di correlare queste azioni al complessivo disegno di sviluppo sostenibile della Regione in termini di infrastrutture, investimenti, qualità della vita e auspicabile crescita ...