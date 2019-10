Scherma | Coppa del Mondo 2019 | Glaive de Tallinn Tournament al via tra nuove medadaglie

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) E’ il primo weekend di scuola per lae un pizzico di emozione, immaginiamo, ci sarà: perché se la precedente stagione, almeno in parte, poteva anche essere quella dei cambiamenti, degli azzardi, dei tentativi, delle sperimentazioni, mancando ancora due anni all’appuntamento clou del quadriennio, adesso Tokyo 2020 è ormai all’orizzonte. E ogni gara, almeno fino al 4 aprile, diventa fondamentale per la qualificazione, ma sopratutto per la messa appunto della macchina-atleta che poi dovrà presentarsi perfettamente oliata all’appuntamento giapponese di fine luglio. Il vernissage assoluto tra tutte le armi spetta alla spada femminile, anche se a Tallin, capitale dell’Estonia, città che si affaccia sul Mar Baltico, gareggeranno poi anche gli uomini, ma fra tre settimane. Tocca alla Kale Sports Hall ospitare tutte le migliori spadiste ala eccezione ...

