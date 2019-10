Sarah Drew sul ritorno di April Kepner | ' Non chiuderò mai le porte a Grey' s Anatomy'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Era il finale della quattordicesima stagione quandoappariva per l'ultima volta sul set di's. Dopo il mancato rinnovo contrattuale, l'interprete diha proseguito con la sua fortunata carriera realizzando due film di Natale e girando gli episodi pilota di due telefilm poi cancellati dai rispettivi network. Impegnata nella promozione del suo ultimo progetto televisivo, lanon ha tuttavia dimenticato gli anni trascorsi sul set del Medical-Drama che l'ha resa famosa. In una recente intervista a Entertainment Tonight, l'attrice è quindi tornata sull'argomento e interrogata sulla possibilità di vestire nuovamente i panni della dolce dottoressa ha così risposto: "Non guardo più lo show, ma sono ancora molto legata ai membri del cast che ne fanno parte. Nonmai la porta alla mia famiglia di's."...

