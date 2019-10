Sanità | ISS | da gennaio 20 casi di encefalite virale da zecche

Direttore generale dell'agenzia della Sanità Roberto Fagnano colpito da infarto - è gravissimo : Teramo - Il Direttore generale dell'agenzia regionale della Sanità e già Direttore generale della Asl di Teramo, Roberto Fagnano è stato colpito questa mattina da un malore, ed è stato subito trasportato all'ospedale di Teramo. Il manager, 56enne, avrebbe subito un arresto cardiaco nella sua abitazione teramana, dove il personale 118 giunto nell'immediatezza, ha tentato la rianimazione in casa con l’utilizzo ...

Lombardia : commissione Sanità Consiglio Regione visita comunità Promozione umana (2) : (Adnkronos) - Di emergenza e di precocità nell’uso di droghe pesanti ha parlato Simone Feder, coordinatore dell’area giovani e dipendenza della Casa del giovane di Pavia. “Occorre superare il modello di comunità solo terapeutica, divisa tra educativa e psichiatrica – ha detto – per aggredire il prob

Lombardia : commissione Sanità Consiglio Regione visita comunità Promozione umana : Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Oltre l’80% di utenti porta a termine con successo il programma terapeutico unico, grazie a più di 82mila prestazioni, di cui circa 46mila incontri di gruppo e oltre 9mila interventi educativi. Questi i dati che supportano le attività messe in campo dalle 11 strutture d

Sanità : risonanza guasta in ospedale Palermo - M5S 'Inammissibile - governo intervenga' (2) : (AdnKronos) - "Durante una nostra ispezione a maggio - prosegue il deputato del Movimento - il direttore generale dell’Arnas e il direttore dell’Ufficio tecnico ci avevano assicurato che le apparecchiature sarebbero state attivate entro giugno. Trascorsa anche questa estate, siamo punto e a capo con

Sanità : risonanza guasta in ospedale Palermo - M5S 'Inammissibile - governo intervenga' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "In questo momento non c’è nemmeno una risonanza magnetica funzionante all’ospedale Civico di Palermo. L’intero sistema delle prestazioni ambulatoriali e assistenziali è praticamente in ginocchio". Così i deputati del M5S e componenti della Commissione Salute all’Ars F

Catanzaro - il consiglio dei ministri commissaria l’Azienda sanitaria provinciale : “Condizionata dalla ‘ndrangheta” : l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha fatto la fine di quella di Reggio Calabria: sciolta per infiltrazioni mafiose su richiesta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, come deliberato oggi dal consiglio dei ministri in seguito ad “accertati condizionamenti – è scritto nel comunicato – da parte delle organizzazioni criminali”. Oltre allo scioglimento per mafia, il governo ha disposto “il contestuale affidamento ...

Sanità - l’ISS : “In un anno 38 casi di batterio New Delhi in Italia” : In Italia sono stati segnalati, nel periodo gennaio 2014-agosto 2019, 53 casi di infezione da batterio New Delhi, cui 38 negli ultimi 12 mesi. Di questi 38 la maggior parte (30) provengono da strutture ospedaliere della regione Toscana, “il che comporta la necessita’ di elevare il livello di attenzione nel Paese”. Lo scrive in un report l’Istituto Superiore di Sanita’ in merito ai focolai di infezione riscontrati in ...