San Marco | confido in te nella mia guerra contro Halloween

Italia Si - Marco Liorni su Sanremo Giovani : “Forse non lo condurrò” : Marco Liorni in forse per la conduzione di Sanremo Giovani: “Non so se ci sarò anch’io” E’ in forse la conduzione di Marco Liorni della serata finale di Sanremo Giovani, che verrà trasmessa il 19 dicembre su Rai1. La notizia lanciata in rete di recente da alcuni siti, secondo i quali al conduttore di Italia Si sarebbe stata affidata la gestione della serata dedicata alla scelta dei cantanti in gara tra le Nuove Proposte a ...

Lory del Santo futura mamma 61 anni : «Una figlia col mio fidanzato Marco Cucolo» : Un sogno che Lory Del Santo vorrebbe realizzare, quello di avere un figlio col giovane fidanzato Marco Cucolo, con cui è legata da oltre 7 anni. La showgirl oggi opinionista tv, già mamma di Devin, desidererebbe avere una femminuccia.-- -- Lory, 61 anni, ha sempre voluto una figlia femmina: “Perché è sempre stato il mio sogno. Quando sono rimasta incinta del mio primo figlio, Conor – ha raccontato a “Nuovo” – speravo che fosse una femminuccia ...

Borussia Dortmund - assenze peSanti in vista della sfida con l’Inter : out Marco Reus e Paco Alcacer : Il club tedesco arriverà a Milano senza due pedine fondamentali, costrette al forfait per problemi fisici Il Borussia Dortmund deve fare a meno di due pedine importanti in vista del match di domani contro l’Inter, l’allenatore Favre infatti ha escluso dalla lista dei convocati sia Paco Alcacer che Marco Reus. I due giocatori non sono saliti questa mattina sull’aereo per Milano, per problemi fisici diversi tra loro. Lo ...

Uomini e Donne/ Quando si spoSano Beatrice e Marco? Possibile data - trono classico - : Uomini e Donne, trono classico: tutti i dettagli sul matrimonio tra Beatrice Valli e Marco Fantini, ecco le dichiarazioni.

Marco Carta e l’omosessualità : “Il retroscena peSante dopo il coming out” : Marco Carta avrebbe voluto confessare al mondo la sua omosessualità molto prima di quanto poi è riuscito a fare. Il cantante sardo si sentiva pronto già qualche anno fa, ma qualcuno glielo ha ‘impedito’. “Sono più felice da quando ho detto di essere gay”, ha rivelato l’artista sardo in un’intervista a “OK Salute e Benessere”, a un anno dal suo coming out avvenuto a “Domenica Live”, il programma di Canale 5 condotto da Barbara ...

La Settimana Pacifica al Teatro Filodrammatici : 7 concerti di Pacifico con 7 ospiti - da BerSani a Sangiorgi - De Gregori e Marcorè : La Settimana Pacifica: 7 concerti in 7 giorni con 7 ospiti per Pacifico a Milano. La location sarà il Teatro Filodrammatici che accoglierà La Settimana Pacifica in 7 giorni dal 2 all'8 dicembre. Con Pacifico ci saranno 7 amici, 7 ospiti italiani che si uniranno a lui sul palco. Già annunciati 6 dei 7 protagonisti, mentre l'ultimo sarà a sorpresa. Si tratta di: Malika Ayane (2 dicembre), Samuele Bersani (3 dicembre), Francesco De Gregori (5 ...

Beatrice Valli e Marco Fantini dopo la proposta di matrimonio : "Stiamo penSando a tantissime cose" : Pochi giorni fa la romantica scena davanti alla Tour Eiffel, Marco Fantini ha organizzato tutto alla perfezione per la proposta di matrimonio a colei che sarà la sua futura moglie, la bella Beatrice Valli. E ora? La macchina dell'organizzazione si dovrà mettere in moto, e quando? Questo non è dato sapere per ora, che sia ancora troppo presto? Non sappiamo ancora la data - dice Beatrice su Instagram - perché ci stiamo pensando e in più ci sono ...

