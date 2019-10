Salute dell' anziano e percorso sul benessere dell' over 64enne

Il decalogo sugli integratori del ministero della Salute : (foto: Pixabay) Gli integratori non sono caramelline da buttare giù a volontà. Non sono neanche curativi, come i farmaci, ma in ogni caso vanno assunti con attenzione. Dall’etichetta alla dieta, fino a alle promesse miracolose, il ministero della Salute ha stilato un decalogo dedicato proprio agli integratori. Il vademecum parte dalla definizione degli integratori in capsule, compresso o simili, decritti come “fonti concentrate di ...

Cadmio nelle seppie surgelate - ritirate dal Ministero della Salute : “Non mangiatele” : L’azienda Seafood ha ritirato dal mercato le seppie surgelate a marchio Seacon, perché le analisi hanno evidenziato la presenza di Cadmio. Lo rende noto il Ministero della Salute, che ha pubblicato il richiamo sul suo portale. Quali sono i pericoli legati alla contaminazione di questo metallo pesante.Continua a leggere

Salute mentale - si amplia il programma fondativo di Onda per l’integrazione delle persone con schizofrenia : Onda, Osservatorio nazionale sulla Salute della donna e di genere, promuove una nuova fase del programma formativo ECDL per l’integrazione sociale e lavorativa dei pazienti. L’iniziativa, parte del programma Triathlon nato per favorire il recupero delle persone colpite da psicosi, ha già coinvolto nella fase pilota 84 pazienti e 37 Dipartimenti di Salute mentale di tutta Italia e sarà riproposta nel corso del 2019. In Italia, si stima che la ...

Salute mentale - i sintomi della schizofrenia : Salute mentale, i sintomi della schizofrenia. In Italia si stima che la schizofrenia colpisca tra 250 a 500 mila persone.

“Le giornate della Salute” : come prevenire le patologie del cuore e dei reni nella terza età : La salute dei reni e quella del cuore sono legate a doppio filo: da una parte condividono alcuni fattori di rischio come l’ipertensione e l’obesità, dall’altra alcuni fattori specifici della malattia renale possono mettere in pericolo il cuore e viceversa. E l’undicesimo appuntamento delle “giornate della salute”, iniziativa di prevenzione promossa dalla dr.ssa Daria Caminiti, medico-chirurgo specialista in otorinolaringoiatria ...

Integratori alimentari - il decalogo del Ministero della Salute : “Non curano”. Consigli su come usarli in modo sicuro e consapevole : Gli Integratori alimentari sono “fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze ad effetto fisiologico che non hanno una finalità di cura, prerogativa esclusiva dei farmaci“. Lo chiarisce il Ministero della Salute in un decalogo per un uso corretto degli Integratori alimentari 2019′ pubblicato sul proprio sito. Gli Integratori “sono ideati e proposti per favorire nell’organismo il regolare svolgimento di specifiche ...

Lady Gaga - la madre parla l’adolescenza della popstar : “Nella nostra società non trattiamo la Salute mentale come trattiamo quella fisica” : “Umiliata, derisa, isolata da tutti”. La madre di Lady Gaga confessa in tv alcuni retroscena dell’adolescenza di sua figlia. Cynthia Germanotta intervistata durante il programma CBS – This morning ha svelato i grossi problemi di bullismo vissuti dalla cantante pop statunitense quando era ragazzina. “Stefani è stata davvero unica. E questo non è stato sempre apprezzato dai suoi coetanei. Di conseguenza ha attraversato molti momenti difficili. ...

Tokyo 2020 - Vincenzo Spadafora : “Sport&Salute valore aggiunto - mi confronterò con il mondo dello sport” : A margine della presentazione del Giro d’Italia 2020, il Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato anche delle questioni che riguardano Tokyo 2020, la riforma dello sport e la questione CONI-Sport&Salute. Queste le parole del ministro riportate dall’ANSA: “Il Coni saprà affrontare benissimo l’anno olimpico, come ha sempre dimostrato di saper fare. Inoltre, quest’anno ci sarà ...

ATMP : dal Ministero della Salute la svolta per il trattamento di numerose patologie gravi. Sempre maggiori le opzioni terapeutiche : Oggi giovedì 24 ottobre a Roma presso l’auditorium del Ministero della Salute è in corso la “Presentazione del Secondo Report Italiano sulle ATMP – Come rendere attrattiva l’Italia nella ricerca e produzione delle ATMP”. L’iniziativa, organizzata da MA Provider, ha l’obiettivo di presentare i risultati di questo secondo rapporto e costituisce un momento di confronto per incentivare la formazione di partnership pubblico-private per lo ...

Fecondazione - Consulta : desiderare figli non rientra nella tutela della Salute : “La tutela costituzionale della salute non può essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia, o anche un individuo, reputi essenziale“, come il desiderio di avere figli, “così da rendere incompatibile ogni ostacolo normativo frapposto alla sua realizzazione“. Per questo “non può considerarsi irrazionale e ingiustificata, in termini generali, la ...

Ministro della Salute : addio ai superticket sanitari - non si pagheranno più : Ministro della salute: addio ai superticket sanitari, non si pagheranno più."Si chiude la stagione dei tagli alla sanità

Ministero della Salute - concorso per dirigenti sanitari aperto anche agli specializzandi : Ultime novità sui concorsi pubblici: tra le tante selezioni ministeriali, riportiamo la riapertura e modifica dei bando di concorso per 40 posti come dirigente sanitario medico in disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica e 12 posti come dirigente sanitario veterinario, in disciplina di sanità animale. Originariamente le selezioni erano state indette lo scorso settembre (con pubblicazioni dei bandi nel n.77 del 27 settembre 2019 ...