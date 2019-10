Russiagate | il ministro della Giustizia Usa William Barr nell’intervista a Fox non ha mai

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “Alcuni dei paesi che John Durham pensava potessero avere alcune informazioni utili all’indagine (sul, ndr) volevano preliminarmente parlare con meportata dell’indagine,natura dell’indagine e di come intendevo gestire le informazioni riservate, e così via. Quindi ho inizialmente discusso di queste questioni con quei paesi e li ho presentati a John Durham, e ho creato un canale attraverso il quale il signor Durham può ottenere assistenza da quei paesi”. È questo un passaggio dell’intervista a Fox News, datata 28 ottobre, dell’attorney general degli Usaovvero ilUsa in merito al. Il testo stenografico dell’intervista, in inglese e nella sua traduzione in italiano, è stato diffuso nel pomeriggio a Palazzo Chigi. “Ho inizialmente discusso di queste questioni con quei paesi e li ho presentati a John ...

tg2rai : #Russiagate, l'inchiesta sulle presunte invasioni di campo dei russi nelle elezioni presidenziali #Usa. Il ministro… - nzingaretti : Il presidente del consiglio Conte ha ragione da vendere su Salvini. Da un ex ministro e leader politico ci si aspet… - pdnetwork : #Russiagate 'Colpisce il silenzio di Salvini, mai accaduto che il ministro degli Interni non si presentasse in Parl… -