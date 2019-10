Roma Champions Day | domenica 3 novembre – Ippodromo Capannelle

Milan - così è un’agonia! Scarsa concentrazione e troppi errori : una Roma a mezzo servizio ringrazia e vede la zona Champions : La Roma supera 2-1 il Milan e vede la zona Champions: altra prova incolore dei rossoneri che buttano via una gara a causa della Scarsa concentrazione Roma-Milan, ore 18:00 treno in orario sul binario Europa. Un’occasione da non sbagliare, scontro diretto fra due squadre con ambizioni di alta classifica ma che fin qui hanno pagato un inizio di stagione complicato. Entrambe con un allenatore nuovo in panchina (il Milan addirittura con ...

Champions - scatta la rivolta web contro la finale in Turchia. Sale la candidatura di Roma : In poche ore l?hashtag #NofinaleChampionsaIstanbul contro la finale della Champions League edizione 2019-2020 prevista a Instanbul è diventato così virale da assumere i contorni...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : si parte in Romania - sfida determinante per i partenopei : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:50 Ormai ci siamo, le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo. 18:47 Il Genk e` alla quinta sfida contro una squadra italiana. La piu` recente si e` conclusa con un 2-0 sul Sassuolo nella fase a gironi di UEFA Europa League 2016/17. 18:44 Non ci sono precedenti in Champions League tra queste due squadre, il Napoli dovrà stare attento a non sottovalutare gli avversari. 18:41 Il ...

Equitazione - Global Champions Tour Roma 2019 : quarto Luca Marziani - nono Alberto Zorzi : Nel Gran Premio individuale della tappa di Roma del Global Champions Tour di Equitazione vi sono soltanto quattro netti nel tempo e al jump-off tre vengono replicati: la spunta il britannico Ben Maher su Explosion W, che supera il brasiliano Marlon Módolo Zanotelli su VDL Edgar M, secondo, ed il tedesco Ludger Beerbaum su Cool Feeling. quarto posto per Luca Marziani su Tokyo du Soleil, mentre è nono Zorzi su Ulane de Coquerie, completa ...

Equitazione - Global Champions League Roma 2019 : il miglior azzurro è Roberto Turchetto - 18° : Nella prima gara della tappa di Roma della Global Champions League di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, vittoria per il transalpino Simon Delestre su Filou Carlo Zimequest, che chiude con un netto in 74″80, con un buon margine sul belga Constant van Paesschen su Verdi Treize, secondo in 75″71, e sul britannico Ben Maher su Explosion W, terzo in 76″16. Chiude in 18ma posizione Roberto Turchetto su Baron, il ...