Roberto D' Alimonte | L' errore madornale che Luigi Di Maio sta per commettere

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Il M5s non è più il partito "acchiappatutto, non pesca più a destra e a sinistra come quando era il movimento del malcontento. E quel passato non torna, seDipensa questo commette undi valutazione".D', politologo e direttore del centro studi elettorali

fuoriportaweb : FUORI PORTA WEB ? #Scuola ? Redazione FPW ? Roberto D'Alimonte incontra gli studenti del Liceo dell'Omnicomprensivo… - aldo_zaffalon : RT @FaMicaela: Al Teatro Fulvio di #Guglionesi per ascoltare, insieme a un pubblico numerosissimo e letteralmente assorto, il professor Rob… - FaMicaela : Al Teatro Fulvio di #Guglionesi per ascoltare, insieme a un pubblico numerosissimo e letteralmente assorto, il prof… -