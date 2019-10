Rino Gaetano | la sorella Anna | ‘La Gianna della canzone non è mai esistita’

Rino Gaetano - la rivelazione : “La ‘Gianna’ della canzone sono io”. Ecco chi è : “sono stanca, ho sopportato di tutto, anche quando dissero che mio fratello era stato ucciso senza fare nomi e niente. Mio fratello aiutava tutte le persone in difficoltà, era buono e altruista ed esigo che nessuno lo tocchi! Dire su di lui cose non vere è un peccato mortale perché lui non si può difendere”. È lo sfogo fatto all’Adnkronos da Anna Gaetano, la sorella di Rino Gaetano, che ha voluto rispondere a quanto accaduto ...

Rino Gaetano - parla la sorella : Basta bugie - 'Gianna' ero io : La sorella di Rino Gaetano, Anna, si è stancata di speculazioni sulla vita di suo fratello e ha rilasciato una dura dichiarazione all'Adnkronos: "Basta bugie, solo i familiari possono parlare di Rino!". A scatenare le ire della signora Anna Gaetano è stata l'ultima puntata del programma Italia Sì!, quando alla tribuna del programma di Marco Liorni si è affacciata Ada Pometti, un'attrice caratterista molto attiva in particolare negli anni ...

Online da oggi il videoclip di “A mano a mano” nella versione interpretata da Rino Gaetano : È Online da oggi, 29 ottobre, il videoclip di “A mano a mano” nella versione interpretata da Rino Gaetano. Il video, che viene pubblicato da Sony Music Legacy nel giorno in cui l’artista avrebbe compiuto 69 anni, è visibile al seguente link https://youtu.be/W6BnNa1J8gc Dopo la realizzazione delle trasposizioni di “Gianna” e di “Sfiorivano le viole”, continua il processo di valorizzazione di brani storici dell’indimenticato cantautore attraverso ...

X Factor 13 - Gianduiotta e gli Evergreen cantano Rino Gaetano (VIDEO) : X Factor 13 Gianduiotta canta il Ma il Cielo è Sempre più blu di Rino Gaetano con gli Evergreen (VIDEO) Maria Chiara Rosa detta Gianduiotta si è presentata sul palco delle audition di X Factor cantanto la canzone Ma il Cielo è sempre più Blu Rino Gaetano in un mondo abbastanza scanzonato. La cantante è accompagnata da un gruppo di ballerini che si chiamano Evergreen. Clicca qui per gli altri video della puntata Ovviamente la concorrente non ha ...