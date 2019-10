Riforme | maggioranza chiude l’accordo sulle 4 misure “contrappeso” del taglio degli

La maggioranza va avanti con le Riforme : Due diversi ddl costituzionali, uno da avviare alla Camera e l'altro già all'esame del Senato - ma che subirà modifiche - per mettere in pratica il primo step di riforme contenuto nell'accordo di maggioranza, siglato lo scorso 7 ottobre, e scritto nero su bianco in un documento di impegni. È l'ipotesi a cui si sta lavorando, ma la decisione definitiva sul metodo da seguire e, di conseguenza, sui provvedimenti da presentare, ...

Riforme - la maggioranza conferma l’accordo sulle 4 misure. Legge elettorale entro dicembre : La maggioranza ha confermato l’intenzione di portare avanti la 4 Riforme costituzionali su cui si era accordata il 7 ottobre, alla vigilia del voto sul taglio dei parlamentari. Il tavolo a cui hanno partecipato tutti i capigruppo ha rinnovato l’intesa e si è aggiornato a domani (mercoledì) alle 12 a Palazzo Madama. Le Riforme riguardano l’omogeneizzazione dell’elettorato attivo e passivo di Senato e Camera (18 anni per votare e 25 ...

Riforme - intesa maggioranza su 4 punti : 20.37 I capigruppo della maggioranza hanno raggiunto l'intesa sulle Riforme che servono da controbilanciamento al taglio dei parlamentari che si voterà nelle prossime ore. Firmato il documento di impegno con quattro punti specifici da offrire anche al dialogo con le opposizioni. In sintesi: entro il mese di dicembre progetto di nuova legge elettorale; abbassamento età per voto al Senato; riforma dei Regolamenti parlamentari; possibili ...

Riforme - la bozza dell’accordo di maggioranza da vincolare al taglio dei parlamentari : dai regolamenti alla nuova legge elettorale : È in corso alla Camera il vertice di maggioranza per chiudere l’accordo sulle garanzie costituzionali da affiancare al taglio dei parlamentari che martedì 8 ottobre affronterà l’ultimo voto a Montecitorio. Se, infatti, i 5 stelle avevano posto come condizione per far partire il governo Conte 2 il via libera alla riduzione delle poltrone, dall’altra parte i democratici avevano chiesto che al provvedimento si vincolasse un pacchetto di ...

