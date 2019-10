Ricerca | ictus | uno studio ‘fotografa’ il recupero dei neuroni dopo la riabilitazione

Ictus - ecco perché mangiare vegano favorisce la malattia : la Ricerca : Meglio tenere sotto controllo il cuore o la testa? Non passa giorno senza leggere qualche suggerimento sulla dieta corretta da seguire, sui cibi da non mangiare o su cibi miracolosi per la salute e per la linea. Non passa giorno in cui non arrivi una notizia che, come una pallina da biliardo, contri