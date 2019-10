Riapre Linate L' aeroporto nuova meta gourmet a Milano

Linate Riapre - il giro di boa dell’aereo per non arrivare in anticipo : Il volo Alitalia partito da Roma Fiumicino sarebbe arrivato prima della riapertura autorizzata dall’aeroporto di Linate: e così ha dovuto fare un giro al largo

Linate Riapre dopo 3 mesi di restyling : 19.20 E' atterrato, puntuale alle 18, il primo volo sulla nuova pista di Linate, che segna la riapertura ufficiale dello scalo milanese dopo tre mesi di stop per lavori di rifacimento. Il volo inaugurale, proveniente da Roma con 64 passeggeri a bordo, è stato "battezzato", come è consuetudine, da un arco di acqua,lanciata da due camion dei vigili del fuoco. Da domani riprendono anche le partenze, con il primo decollo all'alba per Francoforte e ...

Linate Riapre più tecnologica : controllo facciale e niente più code ai gate : Linate riapre il 27 ottobre dopo un restyling durato 3 mesi, e intanto si prepara a diventare l’aeroporto più tecnologizzato d’Italia, tra i primi in Europa: dal 2021 niente più code ai gate per il controllo separato di computer e apparecchi elettronici