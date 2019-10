Regione Puglia | così funzionava il sistema delle assunzioni dei Cera | Come una

Nadia Toffa - la Regione Puglia dice sì : il reparto dell’ospedale di Taranto avrà il suo nome : Nadia Toffa, l’Unità Operativa di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Taranto avrà il suo nome. Oggi la Giunta regionale della Puglia ha fatto sapere di aver deliberato, su proposta del presidente Michele Emiliano, «l’avvio di tutte le procedure necessarie, attraverso la Direzione strategica della Asl di Taranto, all’intitolazione dell’Unità Operativa di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale ...

Xylella - ritardi negli abbattimenti degli ulivi infetti : la Regione Puglia multa 'se stessa' : Sanzioni che variano da mille a 30mila euro per ognuno dei 18 alberi non abbattuti nella zona di Ostuni sono state comminate all'Arif (agenzia regionale) dall'Osservatorio regionale: "Un atto dovuto"

Potito - in piazza da solo per il clima - premiato dalla Regione : “Rappresenta il futuro della Puglia” : Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha conferito al dodicenne Potito, che ieri ha manifestato da solo per il clima nella piazza di Stornarella, in provincia di Foggia, il premio Radici di Puglia: "Potito ha coraggio e sa spiegare le cose in cui crede. Rappresenta bene il futuro che vogliamo noi pugliesi".Continua a leggere

Maltempo : la Regione Puglia chiede accesso al fondo di solidarietà : Per i danni provocati dalle eccezionali grandinate e venti di giugno e luglio scorsi, la Giunta regionale pugliese ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo l’emissione del decreto di declaratoria per l’annualita’ 2019, anche in deroga al Decreto legislativo n.102/04 – art.6, al fine di consentire l’accesso al fondo di Solidarieta’ Nazionale agli aventi diritto. Le ...