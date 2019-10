Recensione Roomba 671 | l' aspirapolvere intelligente e controllabile da smartphone

Recensione Roomba i7+ : 7 caratteristiche del robot aspirapolvere : L'aspirapolvere Roomba i7+ è indubbiamente uno dei robot più efficienti in circolazione. Tra le caratteristiche di questo prodotto spicca indubbiamente il sistema di svuotamento. Roomba i7+ è in grado si svuotarsi automaticamente, il robot dunque lavora in autonomia e non necessita della presenza del proprietario. Da ricordare che l'aspirapolvere può essere programmato attraverso l'app irobot HOME, che consente di 'manovrare' il robot anche dal ...