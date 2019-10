Rally | il campione del mondo Ott Tanak passa alla Hyundai dal 2020

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Grandissimo colpo di mercato in chiave. Era una notizia nell’aria, ma oggi è stata ufficializzata: ildelWRC Ottlascerà dalla Toyota perre in casa. Casa coreana che dunque avrà al via un poker di piloti di lusso: oltre all’estone presenti anche Thierry Neuville, Sébastien Loeb e Daniel Sordo. Le parole dell’estone: “Sono davvero entusiasta di unirmi aMotorsport dstagione WRC. La visione che Andrea mi ha illustrato è molto promettente e corrisponde alle mie stesse ambizioni per il futuro. È un grande onore per me avere l’opportunità di unirmi al team in questa emozionante fase delle nostre rispettive carriere. Ho grande rispetto per ciò cheha realizzato; abbiamo combattuto a stretto contatto l’uno contro l’altro per diverse stagioni. Hanno sempre avuto una squadra e ...

