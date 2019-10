Psg | ufficiale il rinnovo di Verratti fino al 2024

Calciomercato Inter - è ufficiale : meglio Icardi che mai - l’argentino al Psg : meglio Icardi che mai. Finisce la telenovela (almeno per il momento) tra l’ Inter e l’argentino. L’attaccante ha aspettato l’ultimo secondo utile per decidere cosa fare del proprio futuro. Si trasferisce al Paris Saint Germain dopo aver rinnovato coi nerazzurri fino al 2022. Ecco il comunicato del club milanese appena pubblicato sul sito ufficiale . “MILANO – FC Inter nazionale Milano comunica la cessione ...

Calciomercato 2 settembre - last day : Juve - mercato chiuso : Rugani resta. Psg-Icardi - è fatta. Roma-Mkhitaryan - UFFICIALE : Calciomercato 2 settembre- Ecco tutte le trattative di oggi 2 settembre, ultimo giorno di mercato. JuveNTUS– Secondo quanto riportato da “Alfredo Pedullà”, il PSG sarebbe piombato con forte decisione su De Sciglio. Idea di scambio con Meneuir, ma la sensazione è che il diretto interessato voglia restare in bianconero. Attese novità nel corso delle prossime […] L'articolo Calciomercato 2 settembre, last day: Juve, mercato ...