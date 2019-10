Proteste in Cile | Copa Libertadores a rischio | per la finale si offre il Paraguay

Proteste in Cile - a rischio la finale di Copa Libertadores a Santiago : Le manifestazioni di protesta in Cile, dove milioni di persone sono scese in strada per rivendicare giustizia sociale, servizi di base pubblici efficienti, in una della nazioni in cui, in assoluto, il divario tra ricchi e poveri è più profondo, preoccupano anche la Conmebol, ente sudamericano del calcio. La situazione dell’ordine pubblico viene monitorata con […] L'articolo Proteste in Cile, a rischio la finale di Copa Libertadores a ...

In Cile non si terranno due importanti conferenze internazionali che erano in programma per novembre e dicembre - a causa delle Proteste : Il presidente Cileno Sebastián Piñera ha annunciato mercoledì la cancellazione di due importanti conferenze internazionali che avrebbero dovuto tenersi in Cile tra novembre e dicembre: una riunione della Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica, organizzazione che promuove la cooperazione economica e il libero scambio

Proteste in Cile - si ferma anche il calcio : sospese le partite di campionato da giovedì a lunedì per ragioni di sicurezza : A causa delle violente Proteste scoppiate in Cile nei giorni scorsi, anche il campionato di calcio è stato costretto a fermarsi: la Federazione Cilena ha sospeso le partite dal giovedì al lunedì Dal 18 novembre in Cile la gente si è riversate per le strade in segno di protesta contro il governo del presidente conservatore Sebastián Piñera. Il motivo scatenante è stato il minimo aumento del costo del biglietto della metropolitana (da 0,98 a

In Cile continuano le Proteste : Nonostante il presidente Sebastián Piñera abbia cambiato otto ministri, sostituendo alcuni di quelli più ostili ai manifestanti

Cile - rimpasto di governo in chiave neoliberista. Proteste a Valparaiso : militari lanciano lacrimogeni anche sui bambini : Lo Stato d'emergenza e il coprifuoco sono stati tolti, ma in Cile continuano ad esserci Proteste e scontri in varie città, soprattutto nella capitale Santiago, Concepcion e a Valparaiso, sede del Parlamento. Il presidente Piñera, sceso al 14 per cento di gradimento (il più basso dal ritorno della democrazia), ha cambiato otto ministri del suo gabinetto, ma come denuncia l'opposizione si tratta di meri "cambiamenti cosmetici".

Proteste in Cile - professori intonano "Bella Ciao" in aeroporto : la canzone riadattata dai manifestanti sudamericani : Nel corso delle Proteste in Cile un gruppo di professori ha intonato una particolare versione di Bella Ciao. Non è la prima volta che i manifestanti Cileni, che ormai da giorni stanno scendendo in piazza contro il carovita e le misure del governo, cantano la canzone simbolo della lotta partigiana. Bella Ciao è stata presa in prestito anche durante le ultime manifestazioni in Ecuador contro il presidente Lenin Moreno

Il presidente del Cile ha annunciato un rimpasto di governo in risposta alle grosse Proteste di questi giorni : Sabato il presidente del Cile Sebastián Piñera ha annunciato un rimpasto di governo in risposta alle grosse manifestazioni di protesta contro le diseguaglianze nel paese di questi giorni. Nel palazzo presidenziale di La Moneda Piñera ha detto ai giornalisti di aver chiesto

L’ONU indagherà sulle presunte violazioni delle libertà fondamentali compiute durante le recenti Proteste in Cile : L’ONU manderà una propria missione in Cile con l’obiettivo di indagare sulle presunte violazioni delle libertà fondamentali compiute durante le proteste e gli scontri avvenuti nel paese durante l’ultima settimana. La decisione è stata annunciata giovedì da Michelle Bachelet, attuale

Il Cile cerca di fermare le Proteste : Il presidente Piñera ha annunciato un aumento di salario minimo e pensioni, ma finora non ha convinto i manifestanti

Cile - a Santiago la più grande marcia dall'inizio delle Proteste : decine di migliaia di persone in piazza per due giorni : decine di migliaia di persone si sono nuovamente riversate mercoledì pomeriggio nelle strade del centro di Santiago del Cile per partecipare a quella che è stata definita la più grande marcia dall'inizio dell proteste, venerdì scorso, quando la popolazione civile è scesa in piazza per protestare contro l'aumento del prezzo del biglietto della metro.

Bolivia - dopo Ecuador e Cile si infiamma anche La Paz : Proteste di piazza - saccheggi e incendi dopo la quarta vittoria del presidente Morales : Prima l'Ecuador, poi il Cile e ora la Bolivia: il Sud America brucia sotto l'ondata delle proteste di una popolazione sempre più indignata. A scatenare le proteste nelle strade di La Paz, Potosì, Sucre e altre città Boliviane, è stata la gestione dello scrutinio elettorale per le presidenziali di domenica, che hanno visto contrapposti Evo Morales, alla guida del Paese dal 2006 e in lizza per il suo quarto mandato consecutivo, contro

Quindici morti nelle Proteste in Cile - migliaia di feriti. Amnesty a Pinera : "Rispetti i diritti umani" : Continuano disordini e gravi incidenti fra manifestanti e la polizia in Cile. Gravissimo il bilancio: 15 morti e 2.643 feriti.I tre decessi che si sono aggiunti a quelli già conosciuti, ha aggiunto Ubilla, sono avvenuti a La Serena, a Coquimbo e lungo la statale '5 Sur'.Il sottosegretario ha sottolineato che, rispetto a quello che succede nel Paese, questo bilancio rappresenta una "conseguenza drammatica".

Cile - 15 morti nelle Proteste contro il carovita : in un video poliziotti trascinano manifestante ferito nel furgone : È salito a 15 il numero dei morti nelle manifestazioni in Cile, scoppiate venerdì scorso per protestare contro l'aumento del prezzo del biglietto dell'autobus. Lo ha reso noto il sottosegretario all'Interno, Rodrigo Ubilla, precisando che il dato si riferisce alle manifestazioni avvenute in tutto il Paese. I feriti tra i civili sono 77, di cui alcuni in modo grave.

Le persone morte nelle Proteste in Cile ora sono 15 : Il numero dei morti nelle proteste che da giorni si stanno svolgendo in Cile è salito a 15, ha detto il governo, mentre le persone arrestate sono 1.400. Le manifestazioni erano cominciate la settimana scorsa per un aumento del prezzo