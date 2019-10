Programmazione Una Vita e Uomini e donne sospesa il 1° novembre | confermato Il Segreto

Un Halloween spaventoso e divertente su Sky Cinema - grazie a una doppia Programmazione speciale : Da sabato 26 a giovedì 31 su Sky Cinema Suspense sarà uno "Scary Halloween", mentre "Happy Halloween" andrà su Sky Cinema Family.

Una Programmazione visuale : Non tutti sanno programmare o sono esperti informatici ma, per imparare, non è mai tardi. La programmazione a blocchi è

Programmazione Il Segreto : non va in onda il serale del 1° ottobre - al suo posto Una Vita : Brutte notizie in vista per i telespettatori de Il Segreto, che nelle ultime settimane avevano ritrovato il graditissimo episodio serale su Rete 4. La guida tv di Mediaset, purtroppo, non riporta la puntata del martedì sera di oggi 1° ottobre sulla rete Mediaset, proprio come accaduto per tutta la durata dell'estate. A posto delle vicende di Puente Viejo tornerà ad andare in onda la sola 'cugina' Una Vita che sarà trasmessa per ben due ore ...

Python for Beginners è una serie di video pubblicati da Microsoft che vi insegnerà le basi della Programmazione : Microsoft ha pubblicato una serie di video, 44 in tutto, dedicati alla programmazione. Python For Beginners vi consentirà di imparare le basi della codificazione e risulta essere uno strumento molto utile per chi è alle prime armi.Il senior program manager di Microsoft, Christopher Harrison ha pubblicato un post sul blog: "Potreste voler dare uno sguardo a questi video dedicati a Python. Con questo linguaggio di programmazione potrete creare ...

Programmazione Una VIta e Il Segreto : sospeso il serale del sabato - confermato il martedì : È un periodo di grandi cambiamenti quello che stanno affrontando le telenovelas Una VIta e Il Segreto nella loro Programmazione serale e pomeridiana. A partire dallo scorso martedì le due serie iberiche hanno trovato spazio nella prima serata di Rete 4, lasciando ineVItabilmente il punto interrogativo in merito al palinsesto del sabato sera che per tutta l'estate ha visto come protagonista la sola Una VIta. Essa verrà confermata anche sabato 21 ...

Beautiful - Una Vita - Il Segreto in onda di domenica : Programmazione speciale per il 15 settembre : Le soap di Canale 5 andranno in onda sette giorni su sette, ma per domenica 15 settembre è prevista una programmazione speciale. Scopriamo perchè...

Programmazione Beautiful - Una Vita - Il Segreto : dal 14 settembre tornano anche il sabato : Con la fine delle vacanze estive, e il ritorno a scuola e al lavoro, anche i palinsesti televisivi tornano a piccoli passi verso la normalità. A partire dalla settimana che si aprirà il 9 settembre, molte trasmissioni riprenderanno il posto lasciato libero in estate sia nelle reti Mediaset che Rai. Non ne saranno escluse le tre serie protagoniste del pomeriggio di Canale 5 che, a partire dallo scorso giugno, avevano visto ridotto lo spazio ...