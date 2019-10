Ponte dell'1 novembre col maltempo | le previsioni meteo in Italia

Crollo di Ponte Morandi - le idee dei familiari delle vittime per il memoriale : In vista della realizzazione del memoriale, che al momento non è incluso nel progetto dello studio Boeri, sono molte le proposte arrivate dai familiari e dalle istituzioni

Ponte Morandi - si alza il tiro delle indagini : perquisita la casa dell’ex ad Spea : Per la prima volta, ieri, le indagini sul crollo del Ponte Morandi e sui report falsificati di altri viadotti hanno registrato un salto di qualità importante. La Guardia di Finanza, infatti, scrive Repubblica Genova, ha perquisito le abitazioni di sette indagati. Era la prima volta che accadeva. Finora i finanzieri si erano limitati a perquisizioni e sequestri negli uffici di Autostrade, Spea, Atlantia e Ministero. Ieri mattina, alle 7, hanno ...

Ponte Morandi - perquisiti la casa e l’ufficio dell’ex amministratore delegato di Spea Galatà : L’abitazione e l’ufficio dell’ex amministratore delegato di Spea Engineering, Antonino Galatà, indagato per il crollo del Ponte Morandi e per i presunti falsi report sui viadotti, sono state perquisite dai finanzieri. Gli investigatori si sono presentati anche a casa di altri tre manager sotto inchiesta e negli uffici della società controllata da Autostrade. È la prima volta da quando sono in corso gli accertamenti che la ...

Conte al varo del nuovo Ponte sul Polcevera : "La rinascita di Genova si sta concretizzando. La revoca della concessione va avanti" : Alla posa della prima trave, il premier sottolinea l'impegno del governo a lavorare affinchè la manutenzione delle infrastrutture sia "un imperativo morale categorico". Sul rapporto con Aspi "non faremo sconti ai privati"

Autostrade - Conte : “Procedimento in corso è per la caducazione della concessione”. Posato il primo pezzo del ‘nuovo’ Ponte Morandi : “Il procedimento in corso è per la caducazione”. Nel giorno in cui ‘nasce’ il primo pezzo del nuovo viadotto sul Polcevera, con la posa dell’impalcato sulle pile 5 e 6, il premier Giuseppe Conte parla dell’iter per la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. “È un procedimento complesso anche perché acquisisce di volta in volta nuove perizie e i materiali delle inchieste anche di quella ...

Nuovo Ponte a Genova - Conte : “Simbolo della rinascita” : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è a Genova per partecipare alla cerimonia del varo del primo impalcato del Nuovo viadotto sul Polcevera. Presente anche la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. “L’ultima volta che sono stato qui era il 14 agosto, in occasione dell’anniversario di questa tragedia, e proprio da questo cantiere dissi che Genova era il ...

Genova - Conte al varo del nuovo Ponte : “Manutenzione delle infrastrutture è imperativo morale del governo” : Iniziate le operazioni di sollevamento della trave che sorreggerà il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera, a Genova, tra le pile 5 e 6. Le operazione, annunciate da un suono di sirena, sono cominciate alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli, del sindaco Marco Bucci, del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dell’architetto Renzo Piano che ha donato il ...

Taiwan - Ponte crolla sulle barche : autocisterna precipita e prende fuoco. Il video dell’incidente : Un ponte in una baia nell’est di Taiwan, vicino al villaggio di Nanfangao, è crollato questa mattina ferendo almeno 10 persone: lo ha reso noto un funzionario dei servizi di emergenza del Paese. Un’autocisterna carica di carburante che in quel momento attraversava il ponte è precipitata in acqua incendiandosi e colpendo tre imbarcazioni. Sei dei 10 feriti sono in gravi condizioni. Le autorità temono ci siano cinque-sei dispersi nel ...

Ponte Morandi - negli audio delle riunioni Autostrade-Spea il ribasso sulle manutenzioni : L’inchiesta sul Ponte Morandi non smette mai di stupire. La novità del giorno è sul Secolo XIX. E’ il 2017, un anno prima del crollo. Il 28 aprile viene annunciata la vendita di quasi il 12% di Autostrade per l’Italia (Aspi). Una maxi operazione che porta nelle casse dell’azienda controllata dai Benetton 1,48 miliardi. Più della metà del pacchetto azionario viene acquistato da un consorzio guidato dai tedeschi di Allianz Group. ...

Giro della Toscana – La vittoria del guerriero : Giovanni Visconti trionfa a Pontedera : Visconti super sul traguardo di Pontedera: il ciclista di origini sicialiane ha la meglio su Bernal sul finale e si prende il Giro della Toscana Un’emozione indescrivibile, oggi, al Giro della Toscana, per Giovanni Visconti. Dopo una brutta caduta che ha reso complicata la stagione 2019, il ciclista torinese di origini siciliane, ha conquistato oggi una vittoria davvero unica, battendo sul finale Egan Bernal, che si è dovuto ...

Ponte Morandi : Di Maio pronto alla revoca della concessione ai Benetton : Il leader M5S, neo Ministro degli Esteri, annuncia di voler continuare con la revoca alla società, dopo le scoperte fatte dagli investigatori sul crollo del Ponte Morandi. La holding della famiglia veneta: "Pronti a tutte le iniziative necessarie".Continua a leggere

Altopascio - inaugurata la foresteria affacciata sugli scavi archeologici : un Ponte ideale tra i pellegrini di oggi e di ieri della via Francigena : Un ostello sulla via Francigena, a due passi da un sito archeologico: a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio in provincia di Lucca, è nato l’Hostal Badia, una foresteria accanto all’antica abbazia di San Pietro, ponte ideale tra i pellegrini di oggi e quelli che nei secoli hanno percorso la via che portava a Roma. Una località ricca di storia, sede della prima scuola internazionale d’Italia per lo scavo antropologico di sepolture, dove ...