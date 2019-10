Plastica appARTE | da cannucce di plastica a opere d’arte

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Inaugura il 5 novembre alle 17.30, in presenza dell’Assessore alla scuola e politiche educative del Comune di Rimini Mattia Morolli, la mostracurata da Info Alberghi Srl in collaborazione con il Liceo Artistico Statale “A.Serpieri” di Rimini, Fondazione Cetacea onlus e con il patrocinio del Comune di Rimini. La mostra conclude il progetto Blu Booking, lanciato da Info Alberghi Srl durante l’estate 2019 allo scopo di sensibilizzare su un utilizzo più consapevole dellasoprattutto in ambito turistico. La web agency riminese ha coinvolto tutti gli hotel presenti sul portale di promozione turistica info-alberghi chiedendo loro di accettare una proposta: 250di carta in cambio di 250in. I 203 hotel aderenti al progetto, oltre a dispensare ai loro ospiti ledi carta (e con esse un segno di sostenibilità ambientale), hanno ...

