Piogge di stelle cadenti | suggestive congiunzioni e un raro transito | la panoramica del

(Di venerdì 1 novembre 2019) Novembre è l’undicesimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Scopriamo quali eventi astronomici ci riserva. Il Sole passa dalla costellazione della Bilancia a quella dello Scorpione il 23, mentre il 30 nell’Ofiuco. Nel corso del mese le giornate si accorciano di circa un’ora. L’11 novembre 2019 si verifica ildi Mercurio. La Luna è in Primo Quarto il 4, in plenilunio il 12, Ultimo Quarto il 19, in novilunio il 26. Il nostro satellite si trova nel punto più lontano dalla terra lungo la sua orbita il 7 (apogeo, 405059 km), mentre il 23 si troverà nel punto opposto (perigeo, 366720 km). Per quel che riguarda l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare, Mercurio l’11 novembre è protagonista deldavanti al disco ...