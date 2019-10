Pensioni | aumenti dal 2020 | per chi | importi | decorrenza | cosa cambia

Pensioni Inps - aumenti da gennaio 2020 : minime +2 - 57 euro - +0 - 5% assegni tra 1.593 e 2.052 : Arriveranno a gennaio 2020 gli aumenti degli assegni delle Pensioni Inps dovuti agli effetti dell'adeguamento degli importi al costo della vta. Pochi euro di incremento per le Pensioni minime che passeranno dagli attuali 513,01 euro a 515,58, con un aumento dello 0,50 per cento, il valore rilevato nelle stime dell'Istat sulla base dei dati medi dell'incremento del costo della vita registrati a fine settembre scorso e proiettati per i restanti ...

Pensioni - ecco la rivalutazione : mini-aumenti sugli assegni (ma le cifre sono risibili) : L'adeguamento dovrebbe scattare solo per i trattamenti compresi tra 3 e 4 volte il minimo. La Cisl pensionati: "Scandaloso...

Pensioni - mini-sblocco degli aumenti : assegni più alti per chi riceve meno di 2mila euro : La prossima legge di Bilancio dovrebbe contenere uno sblocco della rivalutazione delle Pensioni che vanno dai 1.522 ai 2.029 euro. I pensionati che percepiscono questa cifra dovrebbero vedere aumentare leggermente i loro assegni previdenziali: fino a oggi il loro aumento è stato del 97%, dal 2020 potrebbe diventare del 100%.Continua a leggere

Pensioni - ipotesi aumenti con ritocchi a Quota 100 : estensione della 14esima a un milione di persone : Dare un segnale anche ai pensionati. In una legge di bilancio in cui la coperta è quanto mai corta (a tre giorni dal primo esame in consiglio dei ministri mancano ancora 2,5 miliardi di...

Pensioni - ipotesi aumenti : estensione della 14esima estesa a un milione di persone : Dare un segnale anche ai pensionati. In una legge di bilancio in cui la coperta è quanto mai corta (a tre giorni dal primo esame in consiglio dei ministri mancano ancora 2,5 miliardi di...

Pensioni - ipotesi aumenti : estensione della 14esima estesa a un milione di persone : Dare un segnale anche ai pensionati. In una legge di bilancio in cui la coperta è quanto mai corta (a tre giorni dal primo esame in consiglio dei ministri mancano ancora 2,5 miliardi di...