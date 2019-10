Pattinaggio artistico | Grand Prix Grenoble 2019 | orari del fine settimana | palinsesto tv

Pattinaggio artistico - Internationaux De France 2019 : Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini alla prima tra i grandi : Sarà una sfida contro se stessi quella di Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, coppia d’artistico impegnata per la prima volta in una tappa del circuito Grand Prix di Pattinaggio di figura; gli azzurri saranno infatti presenti all’Internationaux De France 2019, terzo appuntamento della competizione itinerante in scena alla Patinoire Polesud di Grenoble dall’1 al 3 novembre. Gli atleti allenati da Rosanna Murante e Tiziana ...

Grand Prix Pattinaggio artistico - Internationaux France 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario : La Potinoire Polesud di Grenoble, città Francese nel cuore della regione Rodano-Alpi, ospiterà questa settimana gli Internationaux De France, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio di figura. Per l’occasione calcheranno il ghiaccio pattinatori di assoluto rilievo tra cui spiccano i nomi della Campionessa Olimpica Alina Zagitova, dei Vice Campioni Olimpici padroni di casa Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron e ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Yuzuru Hanyu trionfa nel singolo maschile - Matteo Rizzo in rimonta si piazza al sesto posto : Si è conclusa con il trionfo di Yuzuru Hanyu la seconda tappa del circuito di qualificazione ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, Skate Canada. Sul ghiaccio del Prospera Place di Kewlona (British Columbia), l’alieno nipponico ha mandato su di giri il pubblico presente confezionando una performance a dir poco eccezionale. Dopo un quadruplo rittberger dall’arrivo non facile, il Campione Olimpico si è letteralmente ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Boikova-Kozlovskii si impongono con merito nelle coppie - secondi Moore Towers-Marinaro : Non finiscono le emozioni e le sorprese al Prospera Place di Kelowna, impianto sportivo teatro questa settimana di Skate Canada, seconda tappa di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura. Dopo il trionfo dei danzatori Gilles-Poirier e della regina dei quadrupli Alexandra Trusova, a conquistare il primo posto nella specialità delle coppie d’artistico sono stati Aleksandra Boikova-Dmitri Kozlovskii. Gli ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Alexandra Trusova straripante - dominio della 15enne. Che show tecnico! : Alexandra Trusova ha vinto Skate Canada, seconda tappa del Grand Prix 2019 di Pattinaggio artistico. La russa si è imposta a Kelowna (Canada) con un totale di 241.02 dominando letteralmente la gara grazie al suo infinito talento: la 15enne nativa di Riazan ha ribadito tutta la sua caratura, tra le juniores aveva vinto due Mondiali consecutivi di categoria e tra le grandi ha subito fatto capire di essere un’autentica predestinata. ...

Skate Canada 2019 oggi - Gran Prix Pattinaggio artistico (26 ottobre) : orari delle gare e startlist. I partecipanti e l’ordine di discesa sul ghiaccio : É giunta l’ora della resa dei conti a Skate Canada, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio di figura che vedrà nella giornata di oggi la sua conclusione. Tralasciando la gara maschile, con il primo posto messo in ghiaccio da Yuzuru Hanyu, i giochi sono infatti decisamente aperti in tutte le specialità. Nella danza Hubbell-Donohue si dovranno difendere dai padroni di casa Piper Gilles-Paul Poirier, distanti solo ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Yuzuru Hanyu incanta e si piazza al comando. Giornata storta per Matteo Rizzo : Sprazzi di meraviglia al Prospera Place di Kelowna, impianto sportivo che sta ospitando questa settimana Skate Canada 2019, seconda tappa della venticinquesima edizione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico. Dopo una lunga attesa infatti la prima Giornata si è conclusa con il ritorno di Yuzuru Hanyu sul ghiaccio per lo short program maschile. L’alieno ha decisamente alzato il tiro, proponendo lo stesso layout ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Boikova-Kozlovskii primi a sorpresa dopo lo short delle coppie. Terzi Tarasova-Morozov : Si è concluso con un esito sorprendente lo short program delle coppie d’artistico a Skate Canada, seconda delle sei tappe di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, evento in fase di svolgimento presso il Prospera Place di Kelowna (British Columbia). Aleksandra Boikova-Dmitri Kozlovskii si trovano infatti attualmente in testa ad una classifica cortissima. La coppia allenata da Artur Minchuk e Tamara ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Rika Kihira al comando dopo lo short femminile - You e Trusova inseguono. Disastro Medvedeva : Il Prospera Place, impianto sportivo della città canadese di Kelowna, sta ospitando questa settimana la seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, Skate Canada. dopo la rhythm dance, gara inaugurale della giornata, sono scese sul ghiaccio per il programma corto le atlete della specialità individuale femminile. In un primo segmento dal contenuto tecnico elevato a spingersi in vetta alla classifica è stata la ...

Skate Canada 2019 oggi - Gran Prix Pattinaggio artistico (25 ottobre) : orari delle gare e startlist. I partecipanti e l’ordine di discesa sul ghiaccio : Si parte. Comincerà questa sera alle ore 20:00 italiane Skate Canada, seconda tappa di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio di figura, in scena presso il Prospera Place di Kelowna, nella British Columbia. La giornata sarà interamente dedicata ai segmenti brevi; si inizierà con la rhythm dance, con Hubbell-Donohue pronti a guadagnare il pass per le Finali di Torino, per poi passare all’entusiasmante gara ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Matteo Rizzo incontra Yuzuru Hanyu. Battaglia annunciata tra Trusova e Kihira : Sarà una tappa di assoluto interesse Skate Canada 2019, secondo appuntamento della venticinquesima edizione del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura di scena presso il Prospera Place di Kelowna, nella British Columbia. I riflettori saranno principalmente puntati sulle competizioni delle specialità individuale, complice il coinvolgimento di pattinatori di valore assoluto. Nel singolo maschile infatti esordirà Il Campione Olimpico ...

Pattinaggio artistico - Vincent Zhou non parteciperà al Grand Prix 2019-2020 : Niente Grand Prix per Vincent Zhou, stella del Pattinaggio di figura statunitense. L’atleta allenato da Tammy Gambill, medaglia di bronzo nell’ultima rassegna iridata di Saitama, ha annunciato tramite un post sui suoi canali social di rinunciare alla competizione itinerante cominciata la scorsa settimana a Las Vegas a causa di importanti impegni universitari. Il nativo di San Josè ha infatti intrapreso quest’anno il suo cammino ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Matteo Rizzo inizia la corsa alle Finali : il gioiellino può compiere l’impresa : Ci siamo. Questo fine settimana, direttamente dal ghiaccio del Price Center di Kelowna, nella British Columbia, partirà con Skate Canada l’avventura di Matteo Rizzo nel circuito Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura. L’atleta delle Fiamme Azzurre di stanza all’IceLab si presenterà al pubblico con nuovi obiettivi. Dopo aver impressionato lo scorso anno ottenendo il terzo posto all’NHK Trophy e la meravigliosa ...

