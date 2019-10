Panchina Udinese | Tudor verso l’esonero | atteso ad ore il ribaltone

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019)– Crisi sempre più evidente in casa, la squadra diè reduce da due sconfitte pesantissime, la prima in trasferta contro l’Atalanta con il clamoroso risultato di 7-1, la seconda in casa contro la Roma, 0-4 il risultato nonostante la superiorità numerica e ben 3 gol presi con l’uomo in più. Nel complesso la stagione del club bianconero può essere considerata deludente e ben al di sotto delle aspettative, per questo motivo sta per materializzarsi l’esonero dell’allenatore. Sono ore di riflessione in casa bianconera ma la decisione sembra essere stata già presa, si vailche a questo punto ènelle prossime ore, sono iniziati i giri di ‘consultazioni’ per individuare il giusto sostituto., i numeri della crisi Foto Lapresse I numeri parlano chiaro ed accentuano le difficoltà ...

