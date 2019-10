Panchina Udinese | l’avventura di Tudor giunta ormai al capolinea | esonero vicinissimo per

Panchina Udinese - Tudor verso l’esonero : atteso ad ore il ribaltone : Panchina Udinese – Crisi sempre più evidente in casa Udinese, la squadra di Tudor è reduce da due sconfitte pesantissime, la prima in trasferta contro l’Atalanta con il clamoroso risultato di 7-1, la seconda in casa contro la Roma, 0-4 il risultato nonostante la superiorità numerica e ben 3 gol presi con l’uomo in più. Nel complesso la stagione del club bianconero può essere considerata deludente e ben al di sotto delle ...

Tudor esonerato?/ Udinese in crisi - altra sconfitta : tre opzioni per la Panchina : Tudor esonerato? Udinese in crisi, sconfitta anche dalla Roma: panchina traballa. Tre opzioni per la sostituzione dell'allenatore croato. Ecco chi sono.

Panchina Udinese - Tudor sulla graticola : già individuato l’eventuale sostituto : Panchina Udinese – E’ una situazione delicata in casa Udinese, la stagione del club bianconero può essere considerata ben al di sotto delle aspettative. La squadra di Tudor si prepara per la partita della 10^ giornata del campionato di Serie A, sfida assolutamente da non fallire, di fronte però un osso durissimo, la Roma. L’Udinese dovrà disputare una partita coraggiosa e di qualità contro una squadra importante, i ...