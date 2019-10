Palermo | sorpreso mentre trasporta 80 kg di hashish | arrestato corriere droga

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019), 31 ott. (Adnkronos) - La Polizia di Stato diha tratto in arresto, per detenzione di sostanza stupefacente, Graziano Falanga, 45enne napoletano. L’uomo è stato trovato in possesso di circa, 80 kg dipercorreva con la propria autovettura l’Autostrada A/19 in direzione

palermo24h : Pusher sorpreso dai militari Fuga con coltello a serramanico - palermo24h : Sorpreso a spacciare sotto casa Fermato un trentunenne - palermo24h : Sorpreso a spacciare sotto la sua abitazione: arrestato a Palagonia -