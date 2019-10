Palermo | la foto choc di Falcone e Borsellino crocefissi

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 31 ottobre 2019) I magistrati Paoloe Giovanni. Lagrafia di questa controversa opera, realizzata su due manifesti appesi al muro, è stata scattata a, a Salita Santa Caterina, dietro Piazza Pretoria, la sede del consiglio comunale, ed è stata pubblicata sulla pagina Facebookallo specchio. «Unache sciocca. Che lancia un messaggio forte. #e #crocifissi, martiri». Ognuno dei due manifesti è firmato Al Fayeth. Ma, finora, manca la chiave di lettura per interpretare questa opera, e non si conoscono le intenzioni dell’autore. I palermitani attendono che chi ha attaccato al muro i due manifesti fornisca qualche indizio per interpretarli e per comprenderne il significato. Fino ad ora, infatti, non è stato possibile chiarire se si trattasse di un omaggio, di una provocazione o addirittura di una offesa ai due magistrati. Qualcuno avanza ...

GDS_it : Tir si ribalta alla fine dell'autostrada Palermo-Mazara, le foto del traffico in tilt - GioPepi : A Palermo via Regione Siciliana ormai strada discarica senza fine . Le foto di ANNA CHIRCO in SCATTI DI RABBIA su S… - CronacaSocial : Frutta di Martorana: le origini e come si prepara il dolce della Festa dei Morti. L'avete mai assaggiata? / VIDEO L… -