Pakistan | incendio su un treno passeggeri nella provincia del Punjab | 67 morti “Numero

Incendio su un treno in Pakistan - almeno 65 i morti : almeno 65 persone sono morte in un Incendio su un treno passeggeri nel Pakistan centrale. “In base alle informazioni finora raccolte, 65 persone sono morte e 40 persone sono rimaste ferite”, ha riferito il ministro alla Salute del Punjab Yasmin Rashid all’Afp. Drammatiche le immagini mandate in onda dalle televisioni locali: fiamme che si sprigionano dalle carrozze del treno colpito, passeggeri che piangono, scene di ...

Almeno 46 persone sono morte in Pakistan per un incendio su un treno : Almeno 46 persone sono morte in Pakistan per via di un incendio su un treno che viaggiava da Karachi a Lahore, nel nord-est del paese. I giornali e le agenzie Pakistane scrivono che l’incendio si è generato da una fuga