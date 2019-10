Padova | al via la seconda edizione del Festival della Cultura Paralimpica 2

Padova : al via la seconda edizione del Festival della Cultura Paralimpica (3) : (Adnkronos) - Una mostra, prodotta dal CIP, ripercorrerà invece le tappe salienti della storia del movimento paralimpico nazionale e internazionale. Nell’occasione verranno presentati alcuni documenti inediti dall’archivio CONI riguardanti lo sport per persone con disabilità. Per la cerimonia di ape

Padova : al via la seconda edizione del Festival della Cultura Paralimpica : Padova, 31 ott. (Adnkronos) - Il Festival della Cultura Paralimpica, iniziativa del Comitato Italiano Paralimpico, prosegue il suo viaggio nei luoghi più significativi del nostro Paese con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di inclusione, benessere e per il superamento di ogni forma d

Auto e Moto d'Epoca a Padova : al via l'appuntamento dedicato agli appassionati di auto storiche : Tante le novità per questa 36a edizione di uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati ai veicoli storici...

Padova - prete invia foto hard in una chat di cresimandi : scandalo nella curia : Un sacerdote di 73 anni ha iniviato delle immagini "hard" con tanto di santini sullo sfondo in una chat di Whatsapp che lui stesso aveva creato insieme a due catechiste con i genitori di circa una ventina di bambini che si preparano a ricevere la Cresima. La curia ha quindi deciso di allontanare il prete, chiedendo agli indignati genitori dei bambini la massima riservatezza. La notizia dello scandalo, tuttavia, si è presto diffusa nella comunità ...

Ahi! Le associazioni pro immigrati di via Padova ora chiamano la polizia : Le sigle sono le stesse che per anni si sono battute contro la “militarizzazione” di via Padova, il coprifuoco dell’allora vicesindaco Riccardo De Corato e contro il cliché di una banlieue dominata da una immigrazione fuori controllo, nelle mani di spacciatori e gang etniche. Solo che stavolta quell

Padova : al via progetto per dare lavoro a 150 migranti : Padova, 9 ott. (AdnKronos) - Parte un intervento straordinario nell’ambito del Fondo di Solidarietà, con obiettivo l’integrazione lavorativa dei migranti. Gli enti promotori del Fondo, ossia Fondazione Cariparo, Diocesi di Padova, Comune di Padova, Veneto lavoro, e Camera di Commercio di Padova hann

Padova : al via progetto per dare lavoro a 150 migranti (2) : (AdnKronos) - Al Comune di Padova spetta il ruolo di referente a livello provinciale, mentre il Consorzio Veneto Insieme svolge il ruolo di coordinamento operativo e di monitoraggio dell’andamento degli inserimenti lavorativi attraverso percorsi di affiancamento alle persone inserite e all’azienda.

Padova : Ostellari (Lega) - 'Comune chiuda il centro islamico di via da Montagnana' : Padova, 1 ott. (AdnKronos) - “Non puoi integrare a tutti i costi chi vuole disintegrare le nostra Comunità. Gli italiani lo hanno capito da un pezzo. La sinistra ci arriverà mai? Nel frattempo si ripetono fatti vergognosi come quelli accaduti a Padova, dove l’imam di una moschea, che non ha nemmeno

