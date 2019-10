Ognissanti e Giorno dei Morti | storia | origini | tradizioni e festeggiamenti in Italia e

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) La festa dio di Tutti i Santi si celebra ogni anno il 1° novembre: quali sono lestoriche della festività? Sembrerebbero risalire alla cultura celtica che divideva l’anno solare in due periodi: quello di nascita e prosperità della natura e quello di quiete e riposo. I giorni di inizio di questi due periodi erano chiamati Beltane e Samhain. Nello stesso periodo storico, presso i Romani, si festeggiava unsimile, per significato, al Samhain: la festa in onore di Pomona, dea dei frutti e dei giardini, durante la quale si ringraziava la terra per i doni ricevuti e si offrivano alla divinità frutti per propiziare la fertilità futura. Quando Cesare conquistò la Gallia, la festa celtica e quella romana si integrarono ed i giorni di festeggiamento caddero tra la fine di ottobre e i primi di novembre. In seguito, si condensarono nella notte tra il 31 ottobre ed il 1 ...

FarodiRoma : Concerto a Tursi del Coro Brinella il giorno di Ognissanti alle 17.00 a Tursi (di Franco Ricciardi) - documentazione_ : #Halloween si, Halloween no? Prima di decidere, scoprite con noi le origini della festa e perché si trova proprio i… - Eichiki_Onizuka : Che cosa si festeggia il 1/11?1/11. Il primo novembre si festeggia il giorno di Ognissanti, festività cristiana e c… -