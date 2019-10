Nuova Zelanda | l' organo per la censura bandisce videogame che incita al terrorismo

La nazionale inglese di rugby è stata multata per essersi avvicinata troppo alla haka della Nuova Zelanda : La nazionale inglese di rugby è stata multata di duemila sterline (circa 2.300 euro) per avere superato la linea di metà campo durante la haka della Nuova Zelanda prima della semifinale della Coppa del Mondo giocata sabato scorso a Yokohama, in

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : il Brasile travolge la Nuova Zelanda e vola agli ottavi - Australia-Ungheria 2-2 : Nella notte italiana si sono giocate due partite ai Mondiali Under 17 di Calcio. Il Brasile padrone di casa ha strapazzato la Nuova Zelanda con un rotondo 3-0 e ha così conquistato la seconda vittoria consecutiva nel torneo qualificandosi matematicamente per gli ottavi di finale insieme all’Angola, ora le due squadre si affronteranno nello scontro diretto per il primo posto nel gruppo A e saranno i sudamericani ad avere il vantaggio dei ...

Coppa del Mondo di rugby 2019 – All Blacks eliminati - Nuova Zelanda nel baratro : “è la fine del mondo” : Grossa delusione per la Nuova Zelanda dopo la sconfitta degli All Blacks in Coppa del Mondo di rugby 2019: le reazioni di giornali e tifosi Storica impresa dell’Inghilterra in Coppa del Mondo di rugby 2019: i ragazzi di Eddie Jones hanno sconfitto i campioni del Mondo in carica della Nuova Zelanda. Gli All Blacks sono stati detronizzati, incassando la prima sconfitta dopo 33 vittorie consecutive. Imbattuti dal 2007, i neozelandesi ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2019 in DIRETTA : Robinson manda in estasi la Nuova Zelanda - beffata Shiffrin! Brignone fuori dal podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito. 14.17: Questa la classifica finale: Robinson, Shiffrin, Worley, Holtmann, Brignone, Tviberg, Gritsh, Gut-Behrami, Gisin, Siebenhofer. 14.13: Federica Brignone è quinta a 87 centesimi. La valdostana è la migliore delle azzurre ed è anche l’unica nella Top-10. Dodicesima Marta Bassino, più indietro le altre ...

Sci alpino - Gigante Soelden 2019 : Alice Robinson manda in estasi la Nuova Zelanda! Shiffrin beffata - quinta Brignone : Si apre con un incredibile trionfo neozelandese la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. A Soelden (Austria) la talentuosa Alice Robinson, che compirà 18 anni il prossimo 1° dicembre, ha beffato sua maestà Mikaela Shiffrin, trionfando nel Gigante che da tradizione apre la stagione del Circo Bianco. Il podio è stato completato dalla francese Tessa Worley, mentre Federica Brignone ha colto un’incoraggiante quinta ...

VIDEO Inghilterra-Nuova Zelanda 19-7 - Mondiali rugby 2019 : highlights e sintesi. I Leoni vanno in finale! : L’Inghilterra ha battuto per 19-7 la Nuova Zelanda nella prima semifinale della Coppa del Mondo di rugby: i Leoni hanno annichilito gli All Blacks per tutta la durata dell’incontro raggiungendo meritatamente la finale. Sarà soltanto match per il terzo posto per gli oceanici, che tornano a perdere un match nella manifestazione dopo 12 anni. highlights Inghilterra-Nuova Zelanda ...

Mondiali di rugby 2019 - Inghilterra nella storia : battuta la Nuova Zelanda : I Mondiali di rugby 2019 fanno registrare l'eccezionale impresa sportiva dell'Inghilterra. La nazionale dei 3 leoni, al termine di una vera e propria battaglia ha battuto i campioni in carica della Nuova Zelanda con il punteggio di 19-7. Un risultato che permette ai ragazzi di Eddie Jones di volare in finale nella rassegna iridata in corso a Yokohama in Giappone, estromettendo gli All Blacks, detentori di 3 titoli.Continua a leggere

LIVE Inghilterra-Nuova Zelanda 19-7 - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : i Leoni eliminano gli All Blacks e vanno in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Inghilterra-Nuova Zelanda 19-7 12.00 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona giornata da OA Sport. FINE SECONDO TEMPO. Inghilterra-Nuova Zelanda 19-7 80′ Ovale recuperato dai neozelandesi, ma ormai è finita! 79′ Intercetto inglese! 78′ Fuori il piazzato di Ford, ripartono gli All Blacks! 77′ Ingresso ...

Rugby - Mondiali 2019 : Inghilterra-Nuova Zelanda 19-7 - Underhill ed Itoje distruggono gli All Blacks : E’ un’Inghilterra spettacolare quella che entra in campo a Yokohama, fin dalla haka, e per 80 minuti domina senza problemi degli All Blacks confusi e incapaci di trovare una soluzione al gioco britannico. E al XV di Eddie Jones vengono anche annullate due mete, ma la Nuova Zelanda non ne sa approfittare. Così, con una partita maestosa di Sam Underhill e Maro Itoje, l’Inghilterra vola in finale ed elimina gli All Blacks. Come ...

LIVE Inghilterra-Nuova Zelanda 16-7 - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : Ford riporta gli inglesi oltre il break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65′ All Blacks nei 22 avversari. 62′ PIAZZATO Ford! Facile il calcio dell’inglese, che riporta i compagni oltre il break. Inghilterra-Nuova Zelanda 16-7. 61′ Fuorigioco della Nuova Zelanda, nuovo calcio per gli inglesi, che possono tornare oltre la distanza di break. 59′ CONVERSIONE MO’UNGA! Da posizione non semplice, gli All Blacks tornano sotto il break. ...

LIVE Inghilterra-Nuova Zelanda 10-0 - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : Ford porta gli inglesi a fine primo tempo oltre il break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE fine primo tempo. Inghilterra-Nuova Zelanda 10-0 40′ PIAZZATO Ford! Ci sono potenza e precisione, oltre il break gli inglesi! Inghilterra-Nuova Zelanda 10-0. 40′ Ford va per i pali quasi da metà campo. 39′ Calcio per l’Inghilterra per tenuto a terra. 37′ Turnover inglese, recuperato ancora l’ovale! 35′ In avanti di Sinckler, mischia per la Nuova ...

LIVE Inghilterra-Nuova Zelanda 0-0 - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : si comincia - Leoni ed All Blacks alla ricerca di un posto in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.57 In corso l’esecuzione degli inni nazionali, poi sarà tempo di haka. 09.55 I neozelandesi hanno vinto la Pool B davanti al Sudafrica, poi hanno eliminato l’Irlanda ai quarti, mentre gli inglesi hanno vinto la Pool C davanti alla Francia, con lo scontro diretto cancellato a causa del tifone Hagibis, sconfiggendo poi l’Australia. La sfida odierna vede i favori del ...