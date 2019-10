«Nightmare - Dal profondo della notte» | 35 anni di saga e una maratona per Halloween

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Trentacinquefa a novembre Wes Craven portava al cinema Freddy Krueger, l’uomo ustionato, armato di guanto con lame affilate e cappello, che abitava gli incubi dei protagonisti di unalunga 9 film (compresi il remake del 2010 e lo spin-off con Jason) e soprattutto del pubblico. Krueger (Robert Englund) in– Dal(1984), insieme a Jason di Venerdì 13, Michael Myers die Leatherface di Non aprite quella porta, è uno di quei personaggi che difficilmente si dimenticano. Il suo ghigno, il rumore delle lame che non lasciano scampo e il suo manifestarsi negli incubi degli adolescenti in era reaganiana inevitabilmente si ripercuotono anche oggi in era Trump. Wes Craven indaga le nostre paure intrappolate nell’inconscio (e Krueger è uno dei suoi abitanti), che poi prendono forma nel vissuto. Gli incubi, si sa, si alimentano delle paure. L’unico ...

NetflixIT : ?? Iconici: Psycho ?? Nightmare - Dal profondo della notte ?? Nightmare 2 - Il ritorno ?? Nightmare 3 - I guerrieri del… - Majin79 : Siamo al #31ottobre e questa sarà la notte di #Halloween quindi non posso esimermi dal chiedervi qual è il vostro f… - ASHER83_ : Halloween voglio festeggiarlo in un cinema all'aperto retrò che trasmette la pellicola del 1984 di Nightmare - Dal profondo della notte -