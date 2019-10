Niente anestesia | operata al cuore con l' ipnosi

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Marta Bravi Restare immobili per più di un'ora, svegli e lucidi su un tavolo operatorio mentre ci infilano nell'arteria femorale dei microcateteri fino alper sostituire la valvola aortica. E riuscire pure a dire, alla fine, che è stata una bellissima esperienza, un tuffo nei più bei ricordi d'infanzia. Fantascienza? Non esattamente: la protagonista di questa storia a lieto fine, durata meno di sessanta minuti, è una signora di 82 anni, affetta da broncopneumopatia ostruttivadue giorni fa all'ospedale Niguarda di Milano. Merito dell'che ha permesso, appunto, di eseguire l'intervento sulla paziente che, per condizioni cliniche e conformazione anatomica del collo che avrebbe reso l'intubazione molto difficoltosa in caso di complicanze, non avrebbe «tollerato» la sedazione. Normalmente questo tipo di intervento richiede la somministrazione di farmaci per ...

melissalamitica : @TheKolors andare.. è stato da sabato a mercoledi ricoverato mi ha parlato di anestesia non capivo niente per quell… - AyleSchatz : beh raga, mi sono operata. ho la faccia come un pallone, l'anestesia è passata del tutto 10 min fa e niente, mi fa… - fargi34 : @matteosalvinimi Lei fa politica per vendetta Salvini? Per vanto? Non gli interessa niente dei cittadini,di quel po… -