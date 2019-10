Nell’ultimo trimestre gli utili di Samsung sono diminuiti del 56 per cento

Nell’ultimo trimestre l’utile netto di Alphabet è sceso del 23 per cento rispetto allo scorso anno : Nel terzo trimestre dell’anno fiscale Alphabet, la società che controlla Google, ha registrato un utile detto di 7,07 miliardi di dollari, in calo del 23 per cento rispetto allo scorso anno. Nello specifico, l’utile è stato di 10,12 dollari per azione, meno

Gli utili di Amazon Nell’ultimo trimestre sono diminuiti del 26 per cento : nell’ultimo trimestre, l’utile netto di Amazon è diminuito del 26 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018: un risultato lontano dalle previsioni degli analisti e che ha portato l’azienda statunitense a perdere quasi il 7 per cento nelle contrattazioni

Tesla ha avuto 143 milioni di dollari di profitti Nell’ultimo trimestre : Mercoledì l’azienda produttrice di automobili elettriche Tesla ha detto di aver avuto 143 milioni di dollari (128 milioni di euro) di profitti nel terzo trimestre dell’anno, contrariamente alle perdite previste dagli analisti del mercato. Tagliando sui costi di produzione, accelerando il