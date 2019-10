NBA – Si mette male per gli Warriors | infortunio per Curry | rotta la mano sinistra VIDEO

Fonte : sportfair

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Frattura allaper Steph: siper i Golden StateAmara sconfitta per i Golden Statecontro i Phoenix Suns nella notte italiana. Ancor più amara se si pensa che glidevono fare i conti con un nuovo grave ed importante: Stephè stato infatti costretto ad abbandonare il campo durante il terzo quarto di gioco per un problema alla. Il cestista è caduto malamente a terra dopo aver subito un fallo durante una penetrazione a canestro e si è anche visto cadere addosso il suo rivale Baynes:, che si è subito rialzato, ha immediatamente manifestato un problema alla, per il quale non ha manco tirato i tiri liberi, raggiungendo subito lo spogliatoio.per, ma i tempi di recupero non sono ancora noti: glivaluteranno se optare per l’immediato intervento ...

