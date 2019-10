Nathalie Caldonazzo e Andrea | parole dell’ex moglie e com’è finita con Zoe

Nathalie Caldonazzo ricorda un viaggio a Parigi con Massimo Troisi : In un post su Instagram, la showgirl Nathalie Caldonazzo condivide una vecchia foto di un viaggio a Parigi con il suo storico fidanzato, Massimo Troisi: "Un viaggio bellissimo e soprattutto una bellissima sorpresa"... Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip e la fine della sua relazione con l'imprenditore Andrea Ippoliti, Nathalie Caldonazzo sembra aver ceduto alla sua vena nostalgica, ripensando ad una storia d'amore che è rimasta ...

Nathalie Caldonazzo e Ricky Costantino sono solo amici : Nathalie Caldonazzo in queste ora è finita al centro del gossip. La soubrette ha scatenato i pettegolezzi per aver pubblicato uno scatto con Ricky Costantino. Qualche giorno fa l’ex protagonista di Temptation Island ha postato su Instagram una foto in compagnia di uno dei single. Nonostante la Caldonazzo abbia parlato solo di amicizia, i suoi fan hanno immediatamente pensato che tra i due vi fosse del tenero. Ad alimentare le sirene del gossip ...

“Finiscila!”. Temptation Island - polemica senza fine : Nathalie Caldonazzo ‘sbrocca’ e tira in ballo Andrea Ippoliti : Nessuna tregua, nessuna pace. Lascia strascichi pesanti Temptation Island Vip. Al centro della bufera adesso c’è Nathalie Caldonazzo, la showgirl che sull’isola ha visto naufragare in maniera rovinosa il suo rapporto con Andrea Ippoliti. Dopo il confronto in diretta da Maria De Filippi, si è è parlato moltissimo di una presunta storia fra Nathalie Caldonazzo e il tentatore Ricky Costantino per via di una foto in cui i due sono apparsi assieme. ...

Dopo Nathalie Caldonazzo - Andrea frequenta Zoe. Ma l'ex moglie lo attacca : Non sta facendo il padre... : Dopo aver animato l'ultima edizione di Temptation island vip, il docu-reality sui tradimenti trasmesso su Canale 5, Andrea Ippoliti (46 anni) è tornato al centro del gossip. Dal suo canto l'imprenditore capitolino aveva deciso, di comune accordo con Nathalie Caldonazzo (50 anni), di mettere in discussione la loro love-story partecipando al gioco dei tradimenti. E la loro permanenza al reality made in Sardegna non ha avuto un buon esito. Tant'è ...

Nathalie Caldonazzo dopo Temptation Island Vip : “Per me Andrea Ippoliti è morto” : dopo il falò di confronto a Temptation Island Vip, ad oggi il più chiacchierato di questa seconda edizione, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti hanno deciso di mettere fine alla loro relazione durata 3 anni e sono quindi usciti divisi dal reality di Canale 5 separatamente. La showgirl e l’imprenditore romano non si sono mai più rivisti né sentiti dopo la rottura e non hanno alcuna intenzione di ricominciare una love story che già scricchiolava ...

Temptation Alba Parietti si scaglia contro il fidanzato di Nathalie Caldonazzo : Alla fine il falò di confronto a “Tempation Island Vip” tra Nathalie Caldonazzo e il suo fidanzato Andrea Ippoliti , ha colpito tutti specialmente per i toni utilizzati da Andrea, tanto che Alessia Marcuzzi è dovuta intervenire più volte per farlo calmare. Dopo l’intervento della presunta moglie arriva anche un post fiume di Alba Parietti: «Nathaly ti prego rendilo solo e semplicemente ridicolo come merita e vola via». «Per caso guardo sul ...

Temptation Island Vip - Nathalie Caldonazzo brutale con Andrea Ippoliti : "Per me è morto. Se lo incontro..." : Dopo il turbolento falò di confronto, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti hanno deciso di mettere fine alla loro relazione durata tre anni, e sono quindi usciti divisi dal docureality di Canale 5, Temptation Island Vip, condotto da Alessia Marcuzzi. Entrambi, separatamente si intende, hanno voluto

Nathalie Caldonazzo dopo Temptation : 'Per me Andrea è morto' : La storia tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti è arrivata al capolinea. Per tutti coloro che pensavano che i due potessero trovare un punto d'incontro una volta terminata l'esperienza a Temptation Island Vip, sembrano non esserci davvero delle chance. La stessa showgirl in una recente intervista è stata molto dura nei confronti di quello che ormai, è il suo ex fidanzato. Va detto che la coppia è sbarcata in Sardegna con una crisi in atto: ...

Temptation Island vip - Andrea Ippoliti furioso mette in imbarazzo Nathalie Caldonazzo : Non parlavi così di Alessia : La terza puntata di Temptation Island vip ha visto indiscussi protagonisti Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo. Questi ultimi, originariamente partecipanti come coppia di fidanzati al docu-reality sui tradimenti, si sono lasciati in occasione del loro falò di confronto finale. E, nel corso del loro acceso falò, sono state mostrate le immagini salienti del loro percorso all'insegna di critiche e infedeltà.\\La Caldonazzo aveva in più occasioni ...

Temptation Alba Parietti si scaglia contro il fidanzato di Nathalie Caldonazzo : Alla fine il falò di confronto a “Tempation Island Vip” tra Nathalie Caldonazzo e il suo fidanzato Andrea Ippoliti , ha colpito tutti specialmente per i toni utilizzati da Andrea, tanto che Alessia Marcuzzi è dovuta intervenire più volte per farlo calmare. Dopo l’intervento della presunta moglie arriva anche un post fiume di Alba Parietti: «Nathaly ti prego rendilo solo e semplicemente ridicolo come merita e vola via». «Per caso guardo sul ...

Temptation Alba Parietti si scaglia contro il fidanzato di Nathalie Caldonazzo : Alla fine il falò di confronto a “Tempation Island Vip” tra Nathalie Caldonazzo e il suo fidanzato Andrea Ippoliti , ha colpito tutti specialmente per i toni utilizzati da Andrea, tanto che Alessia Marcuzzi è dovuta intervenire più volte per farlo calmare. Dopo l’intervento della presunta moglie arriva anche un post fiume di Alba Parietti: «Nathaly ti prego rendilo solo e semplicemente ridicolo come merita e vola via». «Per caso guardo sul ...

Temptation Alba Parietti contro il fidanzato di Nathalie Caldonazzo : Il falò di confronto a “Tempation Island Vip” tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti , ha colpito tutti specialmente per i toni utilizzati da Andrea, tanto che Alessia Marcuzzi è dovuta intervenire più volte per farlo calmare. Dopo l’intervento della presunta moglie arriva anche un post fiume di Alba Parietti: «Nathaly ti prego rendilo solo e semplicemente ridicolo come merita e vola via». «Per caso guardo sul 5 e vedo Natalie ...

Temptation Island Vip - Nathalie Caldonazzo scarica e umilia Andrea : "Fai schifo" - lui perde il controllo : Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5 lunedì 23 settembre, Nathalie Caldonazzo ha richiesto il falò di confronto anticipato al compagno Andrea Ippoliti. La Caldonazzo, esasperata dai tanti filmati dove ha visto il suo compagno flirtare in modo spintissimo con la

Nathalie Caldonazzo lascia Andrea dopo un duro scontro a Temptation : Nella puntata di Temptation Island Vip di ieri, 23 settembre, Nathalie Caldonazzo ha lasciato il fidanzato Andrea dopo un duro scontro al falò di confronto. Alessia Marcuzzi ha dovuto intervenire per calmare gli animi. I due si sono lasciati e sui social anche la moglie di Andrea ha detto la sua. Nathalie Caldonazzo furiosa con Andrea al falò di confronto È stata decisamente una puntata esplosiva, la terza di Temptation Island Vip. Le coppie ...