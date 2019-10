Nasa | l’agenzia spaziale festeggia Halloween con una foto del sole a forma di zucca

Nasa di Ariana Grande diventa uno spot dell’Agenzia Spaziale per la prima donna sulla Luna (video) : L'immagine di Ariana Grande come icona di femminilità contemporanea si alimenta di nuove suggestioni grazie alla scelta della NASA, che ha remixato un suo brano creando una sorta di parodia a scopo educativo per promuovere la sua prossima missione sulla Luna. Il brano in questione, manco a dirlo, è proprio NASA: gli stagisti dell'Agenzia Spaziale americana hanno remixato la canzone di Ariana Grande contenuta nell'ultimo album Thank U, Next, ...