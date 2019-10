Napoli | Presa la banda dei rapina-orologi | assalto ai turisti nel centro storico

DIRETTA/ Napoli Atalanta - risultato 1-1 - streaming video tv : Avvio di ripresa : DIRETTA Napoli Atalanta streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match valevole per la decima giornata di Serie A.

Whirlpool Napoli - l'annuncio a sorpresa del ministro : «L'azienda ha ritirato la procedura di cessione» : La Whirlpool ha ritirato la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli: «È un primo passo che...

Whirlpool Napoli - l'annuncio a sorpresa del ministro : «L'azienda ha ritirato la procedura di cessione» : La Whirlpool ha ritirato la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli: «È un primo passo che...

Napoli - parla l’agente di Hamsik : “Splendido tornare al San Paolo. Spero gli facciano qualche sorpresa” : Napoli, parla l’agente di Hamsik: queste le sue dichiarazioni Napoli agente Hamsik| l’agente e procuratore di Marek Hamsik, Juri Venglos, è intervenuto nella trasmissione radiofonica “Ultim’ora” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: Queste le parole dell’agente di Hamsik “Per Hamsik credo che quella di mercoledì contro l’Atalanta possa essere un’esperienza bellissima, ha scritto la storia con la maglia ...

Formazioni ufficiali Spal-Napoli : Ancelotti sceglie Milik e Mertens - sorpresa Paloschi per Semplici : Formazioni ufficiali Spal-Napoli – Reduce dalla sconfitta di Cagliari, la Spal vuole ripartire davanti al pubblico amico. Avversario non facile. Il Napoli di Ancelotti, infatti, è reduce dal doppio successo contro Verona, in campionato, e Salisburgo in Champions League. Semplici si affida ai suoi migliori undici per una partita molto delicata, che potrebbe metterne a rischio il posto sulla panchina spallina. Turnover per Ancelotti, ...

Salisburgo-Napoli 1-1 live - iniziata la ripresa! : Salisburgo-Napoli live – Il Napoli arriva alla terza giornata dei gironi di Champions League da prima nel girone E. Quattro punti dopo la vittoria sul liverpool e il pareggio contro il Genk, ora la squadra di Ancelotti vuole dare continuità. Avversario non facile. Il Salisburgo ha raccolto 3 punti, ma nonostante la sconfitta contro il liverpool si è dimostrata una squadra ostica e ricca di talento. Il pericolo numero uno è Haland, ...

Sorpresa! La 500 più bella del mondo è a Washington ed è dedicata a Napoli : Washington - La Fiat 500 più bella del mondo dedicata alla città più bella del mondo. Da Washington a Napoli, grazie all?omaggio di amore e arte fortemente voluto da...

Ancelotti : “Gestione buona - possiamo fare meglio. Ibrahimovic? Dopo lo chiamo lo aspettiamo a Napoli. Milik ha ritrovato la chimica - Di Lorenzo una sorpresa ogni volta che gioca! Insigne…” : Carlo Ancelotti parla al termine di Napoli-Verona Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Verona, finita per 2-0 grazie ad una doppietta di Milik. Ecco quanto ha dichiarato: “Risultato importante per ripulire l’ambiente da qualche scoria. La seconda parte è stata ben controllata. Abbiamo giocato contro una squadra fisica. Abbiamo sofferto un po’ nel primo tempo. Gestione buona, ...

Whirlpool - operai in corteo per le vie di Napoli : “Azienda si è presa gioco del Governo - se chiude fabbrica qui resta il deserto” : Lavoratori Whirlpool in corteo per le vie di Napoli, dopo la notizia della chiusura della sede partenopea dal primo novembre. Circa 200 gli operai che hanno manifestato la loro delusione dopo i numerosi tavoli e le promesse ascoltate in questi mesi. “L’azienda si è presa gioco del Governo italiano – dice un lavoratore che mantiene però la speranza che si possa trovare una soluzione per scongiurare la chiusura – se chiude la fabbrica ...

Il Mattino : nei contratti del Napoli la presa di distanza dal tifo organizzato : Dopo le dichiarazioni rese ai pm la scorsa settimana del pm Di Tommaso – alias Genny la carogna – e quelle del numero uno antimafia Cafiero de Raho (che ha elogiato la stretta anticamorra del presidente del Napoli De Laurentiis), torna di attualità la contiguità tra i giocatori del Napoli e l’ambiente malavitoso. Rapporto più volte sviscerato, di cui si parlò anche in commissione antimafia. E già in quell’occasione ...

Napoli - domani a Castel Volturno ripresa allenamenti in vista della sfida contro il Verona : Napoli, domani a Castel Volturno la ripresa degli allenamenti per la sfida contro il Verona Il Napoli è pronto a riprendere gli allenamenti dopo i due giorni liberi concessi da Carlo Ancelotti. Gli allenamenti saranno ripresi domani pomeriggio a Castel Volturno per preparare al meglio la prossima sfida contro il Verona, che si svolgerà sabato 19 ottobre alle ore 18. Durante la settimana si aggregheranno i vari nazionali che ...

Calciomercato - rinnovi bollenti! Le situazioni delle squadre di Serie A : dubbi Juve - Fiorentina - Milan e Napoli - sorpresa Torino : Non solo le mosse di Calciomercato con diversi club che provano ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, le società del massimo campionato italiano si muovono per rinforzarsi. A tenere banco sono anche le questioni rinnovi con diverse novità che riguardano le big del campionato di Serie A, ecco le situazioni nel dettaglio. INTER – La situazione meno delicata è quella che riguarda l’Inter, il ...

LIVE Torino-Napoli 0-0 calcio - Serie A in DIRETTA : inizia la ripresa senza sostituzioni nelle due squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ inizia forte il Torino che spinge sulla fascia di Verdi e Laxalt. inizia il secondo tempo! 18.54 inizia bene il Napoli poi sale il Torino di LIVEllo e nel finale sfiora il vantaggio con Ansaldi. A tra poco per il secondo tempo. 48′ Fine primo tempo. 48′ Ansaldi da fuori area dopo un corner batte al volo di destro, vola Meret a respingere. 47′ Giallo per Luperto che ...

DIRETTA/ Genk Napoli - risultato 0-0 - streaming video e tv : E' iniziata la ripresa : DIRETTA Genk Napoli streaming video e tv: bomber, quote, orario e risultato live della partita per la seconda giornata nel gruppo E di Champions League.