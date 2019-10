Napoli | il rigore negato per il fallo su Llorente | l' arroganza degli arbitri è

Napoli-Atalanta - Gasperini : “Dal campo sembrava rigore - riguardando invece c’era gomitata su Kjaer” : “A velocità normale sembrava rigore, ma rivedendo le immagini vedo una grande gomitata sulla faccia di Kjaer, l’immagine è molto chiara. Il VAR ha confermato quello che ha visto l’arbitro. Io sono di parte e accetto”. Sono le parole a fine gara, ai microfoni di Sky Sport, dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. “Davanti c’era un Napoli veramente forte, era difficile contenere la ...

Napoli-Atalanta - scontro Lllorente-Kjaer : la nuova inquadratura scagiona il difensore - non è rigore! [VIDEO] : Una particolare inquadratura dello scontro fra Llorente e Kjaer in Napoli-Atalanta sembra scagionare il difensore: il braccio largo dell’attaccante ha influito sulla mancata assegnazione del penalty Gol e spettacolo fra Napoli e Atalanta ma anche tante polemiche. Succede tutto nel finale di gara con il Napoli che, in vantaggio 2-1, ha l’occasione di chiudere la gara. Spiovente per Lllorente, contatto in area con Kjaer e tutto ...

Napoli-Atalanta - clamoroso rigore non fischiato a Llorente : Ilicic segna nella stessa azione : clamoroso rigore non fischiato a Llorente Napoli-Atalanta, al minuto 86′ su un cross di Mertens, il difesnore Kjaer vistosi scavalcato dalla traiettoria della palla, si butta col corpo addosso a Llorente abbattendolo. Il fallo è sembrato netto ma l’arbitro Giacomelli lascia proseguire e nella stessa azione Ilicic in contropiede segna il 2-2. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Koulibaly: “Ghoulam ...

Dal rigore al gol subito. Il Napoli si infuria - espulso Ancelotti : Succede di tutto nei minuti finali di Napoli-Atalanta. Momenti di alta tensione. Parte tutto dall’episodio che coinvolge Llorente nell’area della Dea. Sembra rigore, ma l’arbitro fa continuare e dall’azione viene fuori il secondo gol di Ilicic. Si ipotizza un fuorigioco ma il Var conferma. Da lì non si capisce più nulla. Viene espulso De Matteis, Ancelotti è costretto ad andare in campo a calmare Insigne. Ma la tensione ...

Marelli : “Il rigore non c’era. I tifosi del Napoli mi stanno sfinendo sulla questione Zielinski” : Marelli: I tifosi del Napoli mi stanno esasperando sulla questione di Zielinski, ma non sono episodi che hanno qualcosa in comune quello di De Ligt ed il suo In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro, sul rigore prima concesso e poi annullato al Napoli dall’arbitro La Penna. Queste le sue parole: “La Penna è un arbitro molto bravo, non lo nascondo. Al ...

Live Spal-Napoli 1-1 : la Var cancella rigore su Mertens! : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Il Corsport boccia l’arbitro di Salisburgo-Napoli. Dubbio rigore su Mertens : Sebbene l’arbitro francese Turpin sia considerato tra i migliori d’Europa il Corriere dello Sport non è affatto soddisfatto della sua prestazione di ieri sera in Salisburgo-Napoli. Quello che ha colpito il quotidiano sportivo, al di là degli episodi, è stato l’atteggiamento poco consono tenuto in capo dal direttore di gare, come ad esempio mettersi le mani sui fianchi in attesa di una decisone. Resta comunque il Dubbio di un ...

Live Salisburgo-Napoli 1-1 Haaland pareggia su rigore : Riprende questa sera dall'Austria la corsa del Napoli alla conquista di un posto negli ottavi di finale di Champions League. I partenopei sono al momento primi nella classifica del Gruppo E con 4...

Chiesa : ”Interpretazioni corrette su De Ligt ed in Fiorentina-Napoli per il rigore di Zielinski” : L’ex arbitro Massimo Chiesa è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per commentare gli ultimi episodi arbitrali, tra i quali anche quello di Fiorentina – Napoli – riguardante il rigore di Zielinski– e di De Ligt in Juventus – Bologna. Queste le sue parole: SUL FALLO DI MANO “Personalmente credo che sia un problema di chiarezza del regolamento. Corretto annullare il gol di Tonali, corretta anche ...

Moggi : la strigliata di De Laurentiis fa bene al Napoli. De Ligt? Non era rigore : Su Libero Luciano Moggi ripercorre l’ultima giornata di campionato. Una “contesa meravigliosa” quella tra Lazio e Atalanta, forse la gara più bella. Ha mostrato due partite in una: “una Lazio incapace di intendere e volere nella prima parte ed eccellente nella ripresa, quando si è presentata in campo con ben altra determinazione, forse spronata dai fischi dei tifosi. E si è trasformata da dominata a dominatrice” Con ...

Napoli - Lozano show con il Messico : 1 gol - 2 assist ed un rigore sbagliato – VIDEO : Napoli, Lozano show con il Messico: 1 gol, 2 assist ed un rigore sbagliato Al Bermuda National Stadium finisce 5-1 per il Messico, un risultato che vale la vetta del girone di CONCACAF Nations League, l’equivalente di Nord e Centro America della nostra Nations League. Grande protagonista Hirving Lozano, il calciatore del Napoli ha fornito due assist eccezionali, ha realizzato un goal e ha anche sbagliato un calcio di rigore. In ...

Napoli - Alvino : “Su Ghoulam c’era calcio di rigore - sacrosanto. Dopo Firenze volevano ucciderci - ora dove sono?” : Napoli, parla Carlo Alvino: queste le sue dichiarazioni Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole riportate dalla redazione di AreaNapoli.it. “In questo momento le valutazioni sul Napoli devono essere fatte sulla base delle prestazioni e non del risultato. Relativamente a quelle terminate con le due sconfitte, con la Juve abbiamo visto una squadra a due facce e non mi ...

Torino-Napoli - prova deludente : ma manca un calcio di rigore per gli azzurri : Torino-Napoli, prova deludente: ma manca un calcio di rigore per gli azzurri Napoli rigore Ghoulam| Il Napoli ha giocato male e di conseguenza non si cercano alibi, ma manca un rigore per gli azzurri ed è giusto dirlo. Doveri infatti sorvola su una clamorosa trattenuta di Armando Izzo su Faouzi Ghoulam al minuto numero 81. Il difensore granata trattiene vistosamente l’algerino aggrappandosi al collo: per l’arbitro non ...

Live Genk-Napoli live 0-0 Hagi divora rigore in movimento : Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai...