Napoli Club Parlamento | Quagliariello | ”Fatta interrogazione parlamentare e ”

Tempo effettivo di gioco - la Serie A è terza in Europa. E il Napoli è settimo tra i club italiani : Nonostante gli arbitri italiani siano considerati tra i più “interventisti” del panorama europeo, la Serie A è sul podio dei campionati con il Tempo effettivo di gioco più alto. Mentre tra i club, il Napoli è settimo in questa speciale classifica elaborata dal CIES Football Observatory. Il Tempo di gioco effettivo di una partita varia notevolmente a seconda del campionato e delle squadre in campo. L’analisi del CIES si basa sui dati ...

Calciomercato Napoli - interesse per Haland? La precisazione del club [FOTO] : “Leggiamo che il Mattino ha intervistato un osservatore secondo il quale Haaland sarebbe stato proposto al Napoli per 5 milioni. La ‘notizia’ è falsa e stupisce che, prima di scriverla, il giornalista non abbia contattato il Napoli per avere una conferma o una smentita”. Con questo post su Twitter, la società partenopea smentisce un presunto interesse nei confronti del giovane talento norvegese. L'articolo Calciomercato ...

Napoli – Callejon e Mertens : il club non cede e rischia di perderli a parametro zero : il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di mollare la presa sui rinnovi di Callejon e Mertens e rischia di perderli a parametro zero Secondo quanto riportato dall’odierna edizione de Il Mattino, il Napoli non ha alcuna intenzione di discostare le sue proposte da quelle fatte nei mesi scorsi. Il club di Aurelio De Laurentiis, ritiene non corretto spendere certe cifre per giocatori già in avanti con l’età calcistica. Di conseguenza, ...

Giuffredi : “Veretout? Napoli primo club a cercarlo. Mario Rui - terzino più forte della Serie A” : Mario Giuffredi: “Veretout? Napoli primo club a cercarlo. Mario Rui, terzino più forte della Serie A. Di Lorenzo? Si è meritato la Nazionale” Mario Giuffredi è intervenuto a ‘Il Bar dello Sport’, in onda su Radio CRC per parlare del Napoli, di Veretout, Mario Rui e Di Lorenzo. Queste le sue parole: “Di Lorenzo? Ha dimostrato di essere un giocatore che doveva esser convocato in Nazionale e, per quello che c’è oggi in ...

Napoli - Auricchio : “Il club ha versato 6 milioni per lo stadio San Paolo” : “I rapporti con il Napoli sono buoni, stiamo per siglare la convenzione. Il Calcio Napoli ha saldato le quote arretrate e ha iniziato a coprire il costo della convenzione: siamo in pieno sviluppo favorevole”. Così Attilio Auricchio, dg del Comune di Napoli, intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare dello stadio San Paolo. “Non ho una data precisa per la sottoscrizione perchè ci sono ancora adempimenti burocratici che ...

Luigi De Laurentiis : “Napoli primo club calcistico al mondo per…” : Luigi De Laurentiis parla della partnership con Amazon Luigi De Laurentiis a Leaders, orgoglioso parla della partnership del Napoli con Amazon. De Laurentiis ha ricordato, ed evidenziato come il Napoli sia stato il primo club calcistico al mondo ad avere un proprio store su Amazon. Fonte ssc napoli PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Fedele si difende dai tifosi: “Non sono contro il Napoli” Fiorentina – Commisso ...

L’ex ds del Genk sminuisce il Napoli : «Peccato che Koulibaly non sia in un grande club europeo» : Alla vigilia di Genk-Napoli l’ex direttore generale del club belga, Dirk Degraen, ha parlato ai microfoni di Sky di Kalidou Koulibaly. “Il Genk lo ha venduto per 10 milioni di euro, oltre a bonus. È un peccato che non abbia ancora fatto il passaggio a un vero club europeo, ma penso che sia difficile portare qualcuno via da De Laurentiis”. Come riporta il portale olandese VoetbalNieuws.be, queste dichiarazioni hanno ...

Gorius : “Koulibaly ha sofferto molto per i cori razzisti. Al Napoli si trova benissimo. Futuro? Tutti ambiscono ad un top club” : Gorius parla di Koulibaly: le sue dichiarazioni Entrambi cresciuti nel Metz, entrambi francesi di nascita, entrambi arrivati nel Genk nel luglio del 2012. L’amicizia tra Kalidou Koulibaly e Julien Gorius, centrocampista svincolatosi dopo un’esperienza nel campionato cinese, dura ancora oggi. Il calciatore si è raccontato in un’intervista concessa all’edizione odierna de Il Mattino. Dalle sue parole si denota il grande amore che ...

Inter - Napoli e Juve crescono sui social : i dati nel report “The European Football Club” : Goal, emozioni e soprattutto tante sorprese, dentro e fuori dal campo. La stagione 2019/20 è appena iniziata e con essa torna il “The European Football Club” report di IQUII Sport, lo studio realizzato dalla Business Unit di IQUII per offrire una panoramica completa sulle dinamiche digitali del calcio europeo: uno strumento di analisi e di […] L'articolo Inter, Napoli e Juve crescono sui social: i dati nel report “The European Football ...

Il Napoli è il quarto club italiano per investimenti. Il City supera il miliardo : Chi ha speso di più per la composizione della sua rosa attuale? Per quel che riguarda i club italiani, soltanto la Juventus rimane nella top 10 europea con investimenti pari a 719 milioni di euro. Il secondo club italiano è il Milan, che ha speso 408 milioni di euro per la sua attuale rosa, mentre l’Inter si ferma a 364 milioni. quarto il Napoli (325 milioni) e quinta la Roma (254 milioni). Curiosamente l’Atalanta, qualificatasi per la prima ...

Pampa Sosa : “Quando arrivi a Napoli firmi un contratto con il club e la città” : In un’intervista ad una tv argentina, il Pampa Sosa ha parlato anche di Napoli. Ha detto: “Quando arrivi a Napoli firmi un contratto non solo con il club ma con la città, perché chi indossa la maglia difende la stessa città”. Per dare più forza alle sue parole, il Pampa ha citato come esempio il caso di Gonzalo Higuain. “Il caso Higuain è eemplare. Ha fatto 36 gol da record in una stagione, era amato, saltava durante il coro ...

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno - il report del club azzurro : Il Napoli oggi ha svolto una Seduta pomeridiana a Castelvolturno. Ecco il report pubblicato dal sito ufficiale del club: “Seduta pomeridiana oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà il 15 settembre con Napoli-Sampdoria, terza giornata di Serie A. Primo giorno di allenamento per Fernando Llorente che ha svolto lavoro completo col gruppo. La ...