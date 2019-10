Napoli-Atalanta | interrogazione parlamentare sul mancato rigore su Llorente

Calcio : Carlo Ancelotti squalificato per una giornata dopo le proteste di Napoli-Atalanta. Multa ai tifosi Inter per i cori contro Balotelli : Carlo Ancelotti è stato squalificato per una giornata e, dunque, non potrà sedere in panchina nel prossimo match di Serie A del Napoli contro all’Olimpico contro la sua ex squadra dei tempi da calciatore, la Roma. Questo il verdetto del giudice sportivo, dopo che l’allenatore dei partenopei è stato espulso per le veementi proteste nel finale, quasi più caldo del nucleo terrestre, dell’incontro con l’Atalanta al San Paolo. ...

Napoli-Atalanta - i parlamentari tifosi azzurri presentano un’interrogazione al ministro dello Sport per il rigore non fischiato su Llorente : L’arbitro Piero Giacomelli “ha negato in maniera plateale un rigore” al Napoli per il fallo di un difensore dell’Atalanta sull’attaccante Fernando Llorente sul risultato di 2 a 1 per i partenopei e “in maniera provocatoria” lo stesso Giacomelli “si è rifiutato di ricorrere alla tecnologia della Var“. Per questo, la squadra di Carlo Ancelotti “è stata palesemente frodata perdendo due punti in classifica e scendendo al quinto posto”. È ...

Libero : uno spettacolare Napoli-Atalanta finisce in caciara a causa del Var : “Meno male che la Var doveva espellere le polemiche velenose dalla serie A. E invece proprio la tecnologia fa sì che un Napoli-Atalanta spettacolare finisca in caciara” E’ il commento di Gabriele Galluccio su Libero. Una partita dominata dai padroni di casa, scrive, che fin dall’inizio impongono un ritmo infernale. Che però finisce con il presidente De Laurentiis che definisce una “cafonata” l’espulsione di Ancelotti e se ...

Napoli-Atalanta finisce in Parlamento : interrogazione al ministro dello Sport : “Dopo quanto accaduto nella partita Napoli-Atalanta, il governo assuma iniziative per assicurare a milioni di appassionati di calcio la regolarità e l’imparzialità del campionato di Serie A”. E’ quanto chiedono senatori e deputati di tutti gli schieramenti politici in un’interrogazione al ministro dello Sport presentata sia a Palazzo Madama sia a Montecitorio. Assieme ai primi […] L'articolo Napoli-Atalanta ...

Napoli-Atalanta : gol e polemiche a Fuorigrotta per un rigore non dato agli azzurri : Nell'anticipo di Serie A delle ore 19 di mercoledì 30 ottobre è andata in scena la partita tra Napoli e Atalanta allo stadio San Paolo di Fuorigrotta che è finita con il risultato rocambolesco di 2-2. Ci sono stati tanti gol, ma anche altrettante polemiche nello scontro diretto per la zona Champions League di ieri sera. Oggetto di discussione un contatto tra Llorente e Kjaer, non punito dal direttore di gara, con l'Atalanta ad andare in gol con ...

Casale su Napoli-Atalanta : ”Quello che è successo pone una riflessione sulla regolarità del campionato” : Casale: Non è vero che questi fatti si compensano a fine campionato. Questa Var o viene applicata nel modo giusto L’ex centrocampista del Napoli, Pasquale Casale, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per commentare l’esito di Napoli-Atalanta e le polemiche scaturite per la non concessione di un calcio di rigore a favore della squadra azzurra. Queste le sue parole: SUL VAR “Ieri sera è stata un’altra notte ...

Juventus-Genoa e Atalanta-Napoli - è bufera : clamoroso errore anche in Udinese-Roma - gli episodi da moviola [FOTO] : In attesa del posticipo tra Milan e Spal è arrivato il momento dei primi bilanci per la 10^ giornata del campionato di Serie A, continua la lotta per lo scudetto che si conferma sempre più avvincente. Nel primo match di ieri gol ed emozioni tra Napoli ed Atalanta, 2-2 il risultato finale, per la squadra di Carlo Ancelotti non sono bastate le reti di Maksimovic e Milik, reazione degli uomini di Gasperini con le reti di Freuler e Ilicic. Ma ...

Napoli-Atalanta - è una Vargogna : al San Paolo in scena un furto : Una vergogna, un furto. È meglio essere netti. Il Napoli è stato scippato al San Paolo: un arbitro incompetente, Giacomelli, non ha concesso agli azzurri un solare rigore che avrebbe...

Rigore Napoli-Atalanta - la moviola della Gazzetta : “Non è penalty - il motivo” : Rigore Napoli-Atalanta, la moviola della Gazzetta: “Non è penalty, il motivo” Napoli Atalanta Rigore| Il Napoli ha pareggiato per 2-2 contro l’Atalanta, pesano sul risultato le decisioni arbitrali di Giacomelli. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta così quanto accaduto. “Succede tutto all’85’: su cross di Mertens, Llorente cerca il pallone marcato da Kjaer. Lo spagnolo finisce a terra su una ...

Napoli - De Laurentiis furioso negli spogliatoi dell’Atalanta : “E’ una vergogna” : Napoli, De Laurentiis furioso negli spogliatoi dell’Atalanta: “E’ una vergogna” De Laurentiis Atalanta| Aurelio De Laurentiis tra i più arrabbiati per la decisione di Giacomelli nel finale di Napoli-Atalanta, gara poi terminata sul risultato di 2-2.Confusione totale ed evidente quella dell’arbitro. “Uno scandalo”, invece, secondo gli sms ricevuti da alcuni amici di Aurelio De Laurentiis. Il ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

